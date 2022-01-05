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朝野協商未有共識 確定預算審定日期

台灣醒報 / 記者呂翔禾╱台北報導

朝野預算只針對預算有共識，《地制法》修正還要等等！立院4日經過激烈的爭辯後，僅就《海空戰力提升計畫採購特別條例》與中央政府總預算達成共識，盼能於7日與13日送出財政委員會。有關竹竹併的《地方制度法》修正，遭到國民黨團、民眾黨團與時代力量黨團同力反對倉促修法，因此決定之後再討論。

各黨都有優先法案

民進黨立院總召柯建銘指出，黨團於3日召開記者會，盼能處理修憲、兩項預算案與十項關鍵法案。但民眾黨立委邱臣遠指出，他們不反對臨時會討論修憲，但目前地方制度法只有民進黨版本，且只有修一個「或」字，但直轄市設立牽涉《國土規劃法》、《財政劃分法》等法律，他們不贊成草率立法。

邱臣遠也認為，民進黨提的十個法案優先性存疑，他們希望能先修囤房稅、《公寓大廈管理條例》、消防人員設備專法等；時代力量立委邱顯智也指出，監護處分方面，在法務部與司法院仍未完全達成共識、《精神衛生法》配套尚未完全下，也不應該在15天的臨時會內匆促討論。

國民黨立委費鴻泰則指出，酒駕、氣候變遷與新興煙品是國民黨最重視的議題，這些問題都有急迫性，為何民進黨不願意在臨時會修法？國民黨立委曾銘宗也呼籲儘快將兩個預算案審完，但《地方制度法》的修正太誇張，應該召開公聽會；修憲也不應該在匆促的臨時會討論。

修憲迫在眉睫

柯建銘則回應，由於修憲需要公民複決，所以一定要在2月底通過，才能趕上年底大選，否則就要再拖延；而新竹市長林智堅已經說沒有要選合併的新竹市長，因此《地方制度法》修正已沒有「因人設事」的問題，還有私校退場、私校法等問題也迫在眉睫，若再拖只會讓私校教師權益受損，因此有必要排進臨時會審議。

而針對氣候變遷，柯建銘認為需要先有行政院版的氣候變遷法，環保署已經將草案公告，還在匯集意見，下個會期一定會討論。不過民眾黨立委蔡壁如反駁說，《地制法》修正事關重大，也需要有行政院版本；國民黨立委李德維則認為，地制法將「且」改成「或」，讓中央大權在握、破壞地方自治。

預算13日前審完

最後地制法等法案並未獲得共識，各黨團僅敲定於7日前將《海空戰力提升計畫採購特別條例》送出財政委員會，13日以前將中央政府總預算送出財政委員會。

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修憲 國民黨 地方制度法

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