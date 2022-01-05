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健保補貼慢性病 不如立健康飲食法

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導

如果早 20 年知道怎麼吃，就不會有這麼多人罹患慢性病！台大名譽教授黃青真痛心指出，肥胖是許多疾病的風險因子，但解決此一問題的「營養與健康飲食促進法」已卡在行政院 40 年，希望將其儘速排入院會、進行討論。營養師公會全國聯合會理事長金惠民亦指出，飲食教育不只限於學童，還要影響老師、校長、家長，從學齡人口開始預防慢性病。

食得健康少看病

民眾黨立委蔡壁如指出，去年 12 月 17 日立院經濟委員會將《食農教育法》送出立院，而今年的健保總額將突破 8000 億大關，補助對象以腎臟病、糖尿病、高血壓等慢性病為主，根本原因在於「飲食養成不均衡造成的營養失衡，加重身體負擔」，希望衛福部與教育及文化委員會儘速通過營養及健康飲食促進法、學校供餐法等配套法案。

黃青真則指出，台灣過重與肥胖率超過五成，繼續放任恐提高台灣癌症死亡率，以及心血管疾病發生率，健保的負擔也將持續加重，「如果早 20 年來教他怎麼吃，就可以避免這樣的悲劇」，但有望改善此一狀況的「營養與健康飲食促進法」仍卡行政院，希望儘速排入院會、送入立院。

學校應配置營養師

金惠民則強調，民眾主動選擇健康的食物、培養正確飲食行為，需要很強的動機與正確認知當做基底，才能帶出好的飲食行為，台灣應參考日韓的執行方式，在全台每間學校配置一位營養師、從學齡人口健康飲食教育開始預防慢性病，且「不只要教育學生，還要影響學生老師、校長、家長，讓他們有一樣的概念。」

民眾黨立委高虹安進一步指出，目前學校供餐並未成立專法，導致各地方政府因為其財政與其他因素，出現供餐品質參差不齊的情況，且雖教部每年編列 21 億的弱勢補助經費，但偏遠學校的預算難以估計，其人力與食材也常因為待遇不良、過於偏遠而出現困難，應透過差額補貼方式改善廚工待遇、打破偏鄉人力不足的惡性循環。

學校供餐營養不足

金惠民也強調，落實食農教育法需要人力，在供膳人力不足的情況下，備餐廠商會一切從簡，偏好買現成的加工品，而不是從頭開始做、依照營養需求調整配餐內容，每天都是做最簡單的菜色、只用最常見的幾種食材，不只營養無法多元，小孩的飲食意願也會因此降低。

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慢性病 食農教育

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