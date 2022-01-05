疫情吃緊！陳其邁建議縮短第三劑施打間隔至3或4個月

境外移入確診個案頻傳，高雄市長陳其邁今天指示防疫團隊應立即啟動對應加嚴措施，針對從事第一線醫療、防疫，以及高雄小港機場、高雄港、防疫旅館及其相關、防疫計程車等高風險類別從業人員，要求全面檢核確認完整接種2劑疫苗，並要求符合第三劑接種資格者，應儘速催種完成接種。

衛生局表示，統計目前高雄市第一類至三類高風險對象已接種約1萬4千人，未完成接種者多為「未符合與第二劑間隔滿5個月」規定，為因應Omicron疫情來襲，陳其邁希望能縮短施打間隔至3個月或4個月，讓風險較高的人員能在短時間之內接種第三劑。

針對高雄市所有防疫計程車及防疫巴士，陳其邁表示一體適用提升個人防護裝備包含口罩、面罩、手套及防水隔離衣，並要求落實清消工作、以及每7天進行公費「深喉唾篩」。對於一般計程車司機及乘客也必須落實戴口罩、實聯制，市府防疫團隊將不定時稽查。

陳其邁感謝防疫旅館及相關配合的被服洗滌、清消清運及維護廠商等從業人員，指示依據其規模及服務量能酌予補助防疫旅館辛勞付出。並強調因應Omicron傳染力強、潛伏期短的特性需要，加強督導這些人員未接種2劑疫苗滿14天者，應調整工作不得擔任第一線任務，所屬從業人員凡未接種2劑疫苗滿14天者應每3天進行公費快篩。