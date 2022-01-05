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韓國瑜宣布「韓先生來敲門」首刷售罄 不再繼續加印

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
高雄市前市長韓國瑜宣布「韓先生來敲門」首刷已經幾乎銷售一空。圖╱取自韓國瑜臉書
高雄市前市長韓國瑜宣布「韓先生來敲門」首刷已經幾乎銷售一空。圖╱取自韓國瑜臉書

高雄市前市長韓國瑜日前才舉辦新書見面會，現場擠滿大批粉絲支持。今天韓國瑜在臉書宣布好消息，「韓先生來敲門」上市才2周，首刷已經幾乎銷售一空；據出版社估算，目前市面上大約僅剩幾百本的數量，對於支持者的熱情、以及願意對公益的響應，「都讓國瑜銘感五內、感動萬分」。

韓國瑜表示，這陣子出版社詢問他是否要再加印，經過幾番思量，決定不再繼續加印，一方面是看到許多好朋友為了表達支持，都採大批大批的購買，他實在捨不得看到支持者如此破費；二來他的初衷就是希望透過這本書，讓更多人知道社會上還有許多善行義舉，如今透過「韓先生來敲門」的系列影片、書籍，以及前幾天的見面會，已經成功讓善的微光凝聚，接下來，他相信這股光芒會越來越耀眼。

韓國瑜也向大家預告，準備回歸「敲門」正業「韓先生來敲門」第二季的全新集數將在下周開始於YouTube「韓國瑜官方頻道」上線，提醒大家記得按讚，訂閱並開啟小鈴鐺。

韓國瑜 高雄市

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