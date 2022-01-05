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營養三法立法牛步 民眾黨籲政府：正視學生營養和食安

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民眾黨立法院黨團今與營養專家、學者舉行記者會，呼籲政府加速推動「營養三法」。記者吳亮賢／攝影
民眾黨立法院黨團今與營養專家、學者舉行記者會，呼籲政府加速推動「營養三法」。記者吳亮賢／攝影

民眾黨立法院黨團今與營養專家、學者舉行記者會，呼籲政府加速推動「營養三法」《營養及健康飲食促進法》、《食農教育法》及《學校供餐法》，正視學生營養午餐的營養和食安。立委蔡壁如也指出，去年底《食農教育法》終於出了立院委員會，但其他兩部配套法案卻遲遲沒跟上腳步，應加速推動立法。

蔡壁如指出，營養三法目標是改善營養和促進永續農業，想要增強防疫韌性，除了靠疫苗，還要仰賴自身免疫力，靠營養均衡維持健康，因此營養三法堪稱是「吃的疫苗」，希望衛福部與教育部上緊發條，完善《食農教育法》配套，讓營養三法成為民眾骨子裡的軟實力。

立委高虹安表示，除了食農教育，校園食安與學生飲食營養議題更是家長們關心的重點，監察院2018年就指出午餐政策大有問題，教育部每年編列約21億元補助弱勢學生，但礙於預算編列與採購制度，難以顧及偏遠或離島學校需求，食材供應商不願運送食材、低薪招聘不到廚工；或因顧慮家長反彈而不願調漲，造成午餐費用過低，這些因素都會影響午餐品質。

高虹安表示，不該因區域差異，而有「一個營養午餐、各自表述」的情況，對比日本極度重視廚工的養成與人力配置，台灣廚工待遇受制於縣市資源，形成人力不足的惡性循環，建議教育部以差額補貼進行福利改善，讓第一線掌握孩子午餐的專業人士，受到相對應的尊重。

台大名譽教授黃青真認為，健康飲食、身體活動、避免菸酒及三高等，都是預防疾病的方式，但健康飲食與身體活動的宣導卻不多見，《營養與健康飲食促進法》拖延近40年，至今仍列行政院待處理法案，呼籲衛福部長陳時中和行政院長蘇貞昌盡速排入行政院會，送立法院進入立法程序。

營養師公會全國聯合會理事長金惠民說，建議行政院檢討現行政策，在全台灣每間學校配置一位營養師；大享食育協會秘書長黃嘉琳表示，希望當供餐人數達500人以上，應至少設置營養師1人，廚工人數與供餐人數比例不得低於1比100。

食農教育 行政院

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