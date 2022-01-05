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吳進木入籍尼國惹議 藍委：追究他外交部就可免責？

聯合報 / 記者鄭媁／即時報導
前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後，沒有回到台灣，民進黨質疑吳有叛國之嫌。圖／取自僑委會網站
前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後，沒有回到台灣，民進黨質疑吳有叛國之嫌。圖／取自僑委會網站

前駐尼加拉瓜大使吳進木退休後，在尼國與我斷交次日入籍尼國，引發熱議。國民黨立委賴士葆認為，如果吳進木出面說明、甚至道歉，可以挽救外交關係，眾人對他丟石頭才有意義。現在把矛頭指向他，是找代罪羔羊，吳進木入籍尼國時機社會觀感不好，但是追究他，外交部就可以免責嗎？

賴士葆今透過臉書指出，蔡英文總統任內丟了8個邦交國，外交部長吳釗燮任內就有6國。索羅門群島之後，接著吉里巴斯與我斷交，當時吳釗燮請辭，總統府說那是中國蠻橫的國際行為，非我方責任，因此蔡英文慰留。

賴士葆指出，尼加拉瓜斷交，吳釗燮恃寵而驕，在立法院驕傲顢頇的態度，未提請辭，還高分貝指責說中國打壓要他負責是立委抓錯對象。明明是任內斷交最多的部長，然而他說他不接受，且不要說再三謙卑，他強硬的態度連一點虛心檢討都沒有。

賴士葆說，尼國去年大選期間，打壓反對派人士，因此美國不承認奧蒂嘉當選總統。美國習慣於對世界各國說三道四，公然的干預他國內政，但台灣沒有這個本錢，外交處境薄如蟬翼，應該小心翼翼呵護僅有的邦交國，吳釗燮仗恃著跟美國站在同一邊，狐假虎威，對邦交國公然干預其內政，妥適嗎？

賴士葆說，外交部公開呼籲奧蒂嘉應循民主機制處理與反對黨的爭端，吳釗燮也說他對於打壓反對派人士不以為然，也私下勸過對方，他認為吳釗燮顯然誤判情勢，犯了外交大忌，管太多了。

賴士葆也說，在台灣，反對黨人士在選舉過程中同樣備受打壓，整個司法、媒體、行政體系都為執政黨效力，身為在野黨冷暖自知，從不見吳釗燮出來打抱不平，卻管到尼加拉瓜去了，所有外交敗仗一切都歸咎阿共仔的陰謀，中共成為蔡英文、吳釗燮卸責對象，他們只要喊抗中保台就可以了。

吳釗燮 賴士葆 斷交

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