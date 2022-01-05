桃機爆5人員染疫 專家：機場入境唾液篩檢應普及化

桃園機場爆發5名人員確診，包括4名清潔人員及1名防疫計程車司機，指揮中心緊急設置前進指揮所，並加強前線檢測、防疫車隊配備等。中華民國防疫學會理事長王任賢認為，現階段最重要的是「多層式篩查」，像是在機場普及化唾液PCR篩檢，而非只把檢驗量能綁在醫院中。

王任賢表示，指揮中心要求入境者需持48小時內陰性證明，以及施打疫苗證明等，但篩查證明「有些國家不一定可靠，有可能造假」，因此不能指望這兩項證明，需要有多層式篩查，且立即篩查、立即有結果，這是機場關口的責任。

「我們唾液篩檢，竟要2天才有結果。」王任賢說，日本、中國、新加坡等國，當天篩檢就有結果，台灣入境機場做完PCR後，要在防疫旅館等2天才有結果，明明口水PCR檢驗可以在45分鐘內做出結果，且種類很多，並非都需要醫院來執行，中央卻不願在機場集中檢驗量能、不把流程規劃好，而是把可能染疫者通通往防疫旅館送，「難怪旅館、清潔人員、計程車司機，整個動線都有人染疫」。

王任賢指出，其實從去年1月開始，專家早就多次提醒篩檢重要性，唾液篩檢技術現在不斷精進，「指揮中心現在什麼都能做，為什麼不讓篩檢普及？」他強調，要抑制全球正流行的Omicron，不是光靠打第三劑疫苗就能擋得住，守住機場最重要。