春節前送暖 徐國勇今探視服役受傷退役人員

農曆春節將至，內政部長徐國勇今前往嘉義市東區及桃園市龍潭區，探視服義務役期間受傷的陳姓及尹姓2位退伍人員，除致贈春節慰問金（品），並表達對傷者及家屬的關懷，同時對提供生活協助、熱心發揮同袍情誼的替代役役男表達肯定。

徐國勇表示，內政部自2011年5月起，推展替代役役男提供服役受傷退伍退役人員生活協助服務，近10年來，已有1033位役男到126位弟兄家中提供生活協助，服務時數達26萬3000小時，除強化對受傷退伍（役）人員的照顧外，也能讓家屬有更多喘息空間。

內政部表示，今日訪視的陳姓弟兄，在1992年服義務役期間，因公車禍導致全身癱瘓四肢萎縮，平常由家屬照顧生活；尹姓弟兄於1958年服役期間，因公受傷導致半身癱瘓，目前獨居，有替代役提供協助復健、陪伴關懷等生活協助後，心情較為開朗且愉悅。

內政部表示，陪伴這2位退役弟兄的替代役男張仲宥及顏昱騰都表示，能運用所長關懷陪伴受傷前輩，減輕家屬的照護負擔，讓服役生涯更加充實。