促轉會審定三處不義遺址 盼朝「人權廊道」規畫

促轉會今召開委員會議，審定安康接待室、新店軍人監獄、景美看守所3處為不義遺址；此3處不義遺址地理相連且對應軍事審判各階段，有整體規畫為新店安坑地區「人權廊道」的潛力。

促轉會就相關個案保存規畫的建議，及整體不義遺址保存法制建議，將納入任務總結報告提交政院。

據促轉會新聞稿，審定不義遺址，代表國家正式承認、反省過往歷史傷痕；依促進轉型正義條例意旨，政府應予保存，使其成為推動全體人民集體記憶及法治教育的場所，進而彰顯人權價值，促進社會和解。

促轉會已於去年3月審定公告第一批共25處與二二八事件相關的不義遺址，刻正審定白色恐怖相關遺址；委員會今通過審定的3處不義遺址，見證國家於白色恐怖時期軍事審判中，偵訊、關押、審判乃至執行徒刑的過程，後續尚有14處將陸續完成審定工作。

促轉會建議今審定的3處不義遺址未來可朝「人權廊道」進行整合規畫；因相鄰三處正好呈現「偵訊」、「關押」、「審判」至「執行徒刑」的軍事審判歷程，有助於完整保存並再現威權統治時期軍事審判對人權的侵害、對民主的壓制歷史。未來安坑輕軌通車後，易於彼此串連。

促轉會並建議相關權管機關參考荷蘭阿姆斯特丹「抵抗之路」等國外人權導覽作法，思考朝「人權廊道」方向整合規畫，以系統性保存達到促進轉型正義教育的最大效益。

促轉會表示，近日將陸續完成與白色恐怖時期國家大規模侵害人權事件有關的不義遺址審定工作。審定過程所釐清的個案情況，將反饋至不義遺址法制規畫，納入任務總結報告，建構不義遺址的系統性治理；後續也將依審定結果，建請各權管機關持續推動不義遺址的保存、重建、教育推廣、活化利用等工作。