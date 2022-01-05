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又聽見「特赦陳水扁」 蔡清祥：法務部只是幕僚單位

聯合報 / 記者王聖藜／台北即時報導
法務部長蔡清祥。記者王聖藜攝影
法務部長蔡清祥。記者王聖藜攝影

台南市議會在多位市議員附議下，通過對前總統陳水扁予以特赦案；法務部長蔡清祥今天說，特赦是由總統來作決定的，法務部只是幕僚單位，會依法行事。

陳水扁因貪汙罪被判刑確定、發監執行，2015年1月申請保外醫治，被認證「有隨時致死的危險」，迄今未再服刑；多年以來，陳水扁寄望總統蔡英文下令特赦，以行動挑戰公權力不斷。

不過，對於政治敏感議題，府方意見始終含糊。例如，總統府發言人張惇涵今天對此即表示，最重要的還是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康等，府的回應，絲毫無涉總統特赦專權准與否。

民進黨台南市議員陳怡珍今天在台南市議會臨時會提案，建請中央政府比照韓國政府宣布特赦前總統朴槿惠，也對前總統陳水扁予以特赦，陳怡珍的提案，在多位市議員附議下敲槌通過。

特赦 陳水扁 台南

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