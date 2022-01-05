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【重磅快評】超前部署都靠領頭羊 要指揮中心有何用？

聯合報 / 主筆室
疫情再起，機場前進指揮所指揮官王必勝（中）今天到龍岡公園採檢站向醫護人員打氣，呼籲攤商及居民趕快採檢。記者曾增勳／攝影
疫情再起，機場前進指揮所指揮官王必勝（中）今天到龍岡公園採檢站向醫護人員打氣，呼籲攤商及居民趕快採檢。記者曾增勳／攝影

新冠肺炎疫情再起，指揮官陳時中坦承嚴竣考驗正要開始，但有專家質疑台灣檢出Omicron病例以美國入境居多，建議政府將美國列為「重點高風險國」，入境全數集中檢疫，陳時中又表示，國內檢疫所量能沒有那麼多，且現在已經沒有高風險、低風險的概念，全球都是高風險；陳時中防疫作戰忽緊忽鬆，當決不決，搞得地方政府只好各自超前部署，這豈是指揮官應扮演的角色？

前年疫情爆發之初，「小明」們因陳時中堅持「國籍選擇」而無法返台，被迫長期滯陸，那時，國內檢疫所的能量夠不夠？可不在陳時中的考量之列；這次變種病毒Omicron肆虐，指揮中心想出各種春節專案大開民眾返國之門，但自美返台的確診個案幾乎每天都是兩位數，以致於有專家建議應及早把美國列入高風險國家，自美返台者皆應規定採取「14+7」專案，安排集中檢疫所檢疫14天。

專家們的建議本於專業，但陳時中卻認為不值一哂，更忘了當初他是採取何等嚴格標準對待「小明」們，即使面對每天兩位數的境外移入案例，以及因此不斷衍生的本土案例（防疫車隊車司機、機場清潔人員），他竟大筆一揮說「全世界都是高風險」來忽攏外界。

陳時中做了功課，一一列舉英國、法國、義大利、西班牙等國，每天都是數以萬計的人數確診，所以他要把高風險區域拿掉，當作全世界都是高風險，並說自美返台者一律入住檢疫所的話，沒有那樣的量能；但陳時中刻意忽略的事實是，美國才是我國民眾入境的大宗，拿歐洲各國來相提並論，顯有角目混珠之嫌。

也由於陳時中這種雙重標準態度，實際防疫作為上也出現步調不一的情形；這次桃園機場疫情再起，有如去年華航 諾富特飯店群聚事件翻版，由於中央地方權責不清，中央遲遲設立前進指揮所，王必勝直到今天才到機場「微調」動線，以致地方先前疫調未能落實，搭乘交通車的人員漏未匡列，還是當事人主動去篩檢才發現確診，是否還有漏網之魚？恐怕又是個謎。

疫情攻勢凌厲，專家建議第三劑疫苗施打間隔時間可再縮短，兩劑都打AZ的民眾更有必要再打mRNA疫苗補強，但指揮中心慢條斯理，一如去年第二劑開放混打，各界喊到聲嘶力竭，指揮中心仍猶疑不決，撐到最後還是全面開放，讓人不清楚我們的防疫決策機制到底出了什麼問題。

中央的習慣總是慢了好幾拍，逼得地方只得超前部署，新北市這次就率先宣布實施「10+4+7」家人公費快篩等四項「春節強化防疫措施」，似又重回防疫領頭羊地位，但如果每次疫情再起都要由地方來當領頭羊，那我們還要指揮中心何用？

陳時中 疫情 桃園機場

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