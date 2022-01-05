屏東百里侯之爭 民進黨內初選更加白熱化

屏東縣長潘孟安今年任期屆滿，屏東縣長綠營初選戰火越燒越烈，民進黨資深黨員、縣議員吳亮慶、前議員盧同恊等人連署，3日在報紙刊登廣告，呼籲「屏東人的縣長由屏東人決定」，吳亮慶說，看不下去看才刊廣告表達訴求，至於街頭看板部分，由鍾佳濱服務處統籌。

刊登廣告共有11人連署，吳亮慶、盧同恊外，還有曾任副縣長、代理縣長吳應文、縣府前行政處長蘇明南、老縣長邱連輝的兒子邱子正等人。吳亮慶、盧同恊是民進黨創黨黨員，盧同恊憂心說，縣長初選機制擔心遭壟斷，希望初選能公平、公正、透明。

3日刊登在報紙的廣告，以「屏東人的縣長，屏東人決定，不要台北派系命令不要私相授受」為標題，內文寫道「要參選屏東縣長，卻在台北開記者會…轉向在台北對派系卑躬屈膝」；也寫著「國民黨眾多公職人員有系統地介入民進黨初選」，服務可以不分藍綠，但是非不能黑白不明。內文暗指要參選的莊瑞雄、周春米。

吳亮慶說，他們是自發性連署，希望能公道的選舉，讓選民有正確的選擇。看板部分，由鍾佳濱服務處統籌，請他們幫忙找點掛設。鍾佳濱說，看板位置提供者是提供給他使用，因此才由服務處統籌協調看板。

鍾佳濱說，這是黨員、民主支持者自主的行動，他表示尊重，他沒有台北派系奧援，也不是被指定接班的那個人，但是他是民進黨唯一兩屆區域立委、唯一有8年副縣長經驗、唯一從黨外時代參與民主運動的縣長參選人。如同很多黨內前輩所言，屏東的民主，不是靠派系，不是被指定，是由縣民決定。

日前宣布投入參選莊瑞雄說，這是哪個陣營做的呼之欲出，就讓大家努力拚戰。他強調，在台北宣布投入參選，是邀請屏東縣各縣市同鄉會理事長參與，不是向派系卑躬屈膝。

周春米說，民進黨是民主政黨，屏東鄉親一起見證民主程序，見證屏東縣長初選競爭，最後的結果由屏東鄉親決定，她會努力爭取鄉親的認同支持。