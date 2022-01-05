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元旦升旗柯文哲獨站閱兵40分鐘 綠委爆：蔡總統很不開心

柯文哲冷風中閱兵40分鐘 綠委爆：蔡英文很不開心

聯合報 / 記者吳亮賢／台北即時報導
民進黨立委莊瑞雄今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。圖／震傳媒提供
民進黨立委莊瑞雄今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪。圖／震傳媒提供

今年總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲被工作人員引導站定位後，正巧碰上三軍儀隊演出，在冷風中站立40分鐘，畫面被形容像「總統閱兵」，引發議論。民進黨立委莊瑞雄今接受專訪時透露，其實蔡英文總統很不開心。

對於柯文哲在元旦升旗典禮時，站在冷風中長達40分鐘，莊瑞雄今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪時表示，民進黨內部討論過此事，總統府也的確處理得不好，但柯文哲要站哪這種細節不是蔡英文在規畫的，就連總統蔡英文也很不滿意。

莊瑞雄透露，蔡總統認為辦元旦活動本應是開開心心的，結果因為柯文哲站位的事搞到被輿論抨擊，「所以蔡英文很不開心」。

另外，對於柯文哲媽媽與國民黨中二選區立委補選候選人顏寬恒「巧遇」同台，被解讀為支持顏，莊瑞雄說，柯媽媽非常在意別人罵她兒子，但是否為「偶遇」不清楚；以柯文哲的光譜來看，從一開始純粹的墨綠，到現在已是當過兩屆台北市長、民眾黨主席以及有志於總統大位的政治中人，「一定會擴散他的光譜」。

對於2022年民進黨台北市長候選人，莊瑞雄則表示，「民進黨一定出奇兵」，當初衛福部長陳時中非常有希望，因為疫情控制得非常好，但現在因為新的病毒、疫情出現，要去選的機率很低，要再觀察一下；至於前交通部長林佳龍可能參選的選區，莊瑞雄認為，新北與台北都有人在傳，「因為這些人都是實力派的」。

莊瑞雄 柯文哲 民進黨 蔡英文

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