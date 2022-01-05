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趙少康：本土疫情一觸即發 蔡英文辦選舉造勢恐成破口

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
中廣董事長趙少康表示，本土疫情蠢蠢欲動，蔡英文總統大造勢恐成破口。圖／取自趙少康臉書
中廣董事長趙少康表示，本土疫情蠢蠢欲動，蔡英文總統大造勢恐成破口。圖／取自趙少康臉書

桃園機場群聚染疫人數增加，中廣董事長趙少康今天表示，蔡英文總統、賴清德副總統、行政院長蘇貞昌竟然還打算在1月8日辦大型造勢活動 ，為中二選區立委候選人林靜儀、無黨籍立委林昶佐造勢，不顧民眾群聚可能出現防疫破口的大忌，就是要拚選舉、無心國政，實在辜負人民託付。

趙少康表示，新冠肺炎本土疫情再起，讓民眾又開始擔憂社區傳播可能一觸即發，這波Omicron變種疫情來勢洶洶，加上處於農曆年前，陸續會有大批人潮入境，第一線防疫準備與壓力可想而知。

趙少康說，民進黨在立法院擁有多席，多一席少一席立委根本沒關係，兩場地方性選舉（罷免），卻用整個中央指揮系統全力輔選，蔡英文身為總統，為了鞏固自己在民進黨內的權力絲毫不顧吃相難看，一天兩場，是不是又要比照公投選前之夜出動總統專機趕場？這政府字典裡毫無行政中立。

趙少康表示，1月8日台北造勢地點在上波本土疫情爆發時被汙名化的萬華，面臨罷免的林昶佐身為萬華立委，被批評不為萬華發聲；而中二補選的候選人林靜儀面對「病毒是誰放進來的」問題，用「一輩子當魯蛇怪爸爸當年沒戴套」回應。民進黨全黨相挺這兩人，再次在萬華人的傷口上灑鹽。

趙少康說，前線基層在努力防疫，後方大官在嘶吼動員，總統無假期，在年關前好好替台灣守住疫情不擴散，安定民心、物價好過年，才是蔡英文的本分，奉勸總統別心存僥倖，用民脂民膏為一黨舉辦大型群聚造勢晚會，必然導致傳染風險提高，造成防疫壓力升溫。

趙少康 疫情 民進黨

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