快訊

禍從天降！「水泥塊」掉落砸中自強號 台鐵139車次延誤

元旦升旗柯文哲獨站閱兵40分鐘 綠委爆：蔡總統很不開心

聽新聞
test
0:00 / 0:00

柯文哲：不贊成風吹草動就拉高防疫等級、關餐廳

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
柯文哲今天說，他不贊成一有風吹草動就關夜市、關餐廳，超前部署拉高防疫等級，所以撐得住就先這樣，真的有危險會下命令。記者林麗玉／攝影
柯文哲今天說，他不贊成一有風吹草動就關夜市、關餐廳，超前部署拉高防疫等級，所以撐得住就先這樣，真的有危險會下命令。記者林麗玉／攝影

桃園機場群聚案已累計5人染疫。台北市長柯文哲今天被問及北市何時升高防疫等級？柯說，從防疫疫調看，有清潔工與司機找不出誰感染的，顯然已經有不明感染源，而且至少有兩個，已經出現破口，還有兩個清潔工不知感染多少人、到市場賣東西感染多少人也不曉得。不過他不贊成一有風吹草動就關夜市、關餐廳，超前部署拉高防疫等級，所以撐得住就先這樣，真的有危險會下命令。

柯文哲說，現在相較去年五月時，防疫狀況還是有改進，例如北市目前打滿兩劑的民眾已經超過68%，比全世界平均高，還是有一定群體免疫效果，現在情況也沒那麼悲哀，他也不太贊成，有什麼風吹草動，就關夜市、關餐廳，若餐廳再一次禁止內用，就太傷了，還是密切觀察，真的不行要關才關，不到最後關頭，盡量不去干擾市場運作。

柯說，尤其現在快到農曆年，很多商店就看這次生意，貿然拉高防疫等級，他個人不贊成，尤其現在比去年五月的狀況好很多，就算有破口，已有七成民眾打滿兩劑疫苗，有一定的保護力，如果撐得住就這樣，不行再處理。

對於新北市長侯友宜呼籲，拍照時不要拉下口罩，柯文哲則說，他還是那一句話，雖然有不明感染源，但再看一下，不贊成動不動就拉高防疫等級，超前部署，真正有關係的還是餐廳什麼時候不准內用，這才是關係到民生問題，大家不要緊張，新常態就是與疫情共存，真的有危險，會下命令。

柯文哲 桃園機場

延伸閱讀

被稱黑歷史 柯文哲嗆：以前利用我 擋吃香喝辣就死裡打

小英顏家合影會少？柯文哲嗆：要利用是賢達 沒就變黑道

柯媽因林靜儀常罵柯文哲挺顏？蔡壁如：護兒是母親心情

觀察站／柯家擦邊球送暖 選戰埋伏筆

相關新聞

賴清德臉書8字封面照藏玄機？ 綠委直指：就是想選總統

民進黨立委莊瑞雄今在《震傳媒》接受資深媒體人黃光芹網路節目《新聞不芹菜》專訪，對於副總統賴清德更換臉書封面照，並寫下8字...

柯文哲冷風中閱兵40分鐘 綠委爆：蔡英文很不開心

今年總統府元旦升旗典禮，台北市長柯文哲被工作人員引導站定位後，正巧碰上三軍儀隊演出，在冷風中站立40分鐘，畫面被形容像「...

蔡英文遲未點頭「特赦扁」 綠人士：不見得對選舉加分

南韓政府去年底宣布特赦前總統朴槿惠，希望成為邁向和解的契機，今天民進黨台南市議員陳怡珍等人在議會臨時會上也提案政府比照南...

客運司機勸戴口罩遭毆打 北市公運處：報警處理

台北市一輛157號客運昨日下午4時許，行經大安區忠孝東路四段時，車上一名劉姓乘客，因不滿吳姓司機規勸戴口罩而毆打司機。對...

營養三法立法牛步 民眾黨籲政府：正視學生營養和食安

民眾黨立法院黨團今與營養專家、學者舉行記者會，呼籲政府加速推動「營養三法」《營養及健康飲食促進法》、《食農教育法》及《學...

吳進木入籍尼國惹議 藍委：追究他外交部就可免責？

前駐尼加拉瓜大使吳進木退休後，在尼國與我斷交次日入籍尼國，引發熱議。國民黨立委賴士葆認為，如果吳進木出面說明、甚至道歉，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。