柯文哲：不贊成風吹草動就拉高防疫等級、關餐廳

桃園機場群聚案已累計5人染疫。台北市長柯文哲今天被問及北市何時升高防疫等級？柯說，從防疫疫調看，有清潔工與司機找不出誰感染的，顯然已經有不明感染源，而且至少有兩個，已經出現破口，還有兩個清潔工不知感染多少人、到市場賣東西感染多少人也不曉得。不過他不贊成一有風吹草動就關夜市、關餐廳，超前部署拉高防疫等級，所以撐得住就先這樣，真的有危險會下命令。

柯文哲說，現在相較去年五月時，防疫狀況還是有改進，例如北市目前打滿兩劑的民眾已經超過68%，比全世界平均高，還是有一定群體免疫效果，現在情況也沒那麼悲哀，他也不太贊成，有什麼風吹草動，就關夜市、關餐廳，若餐廳再一次禁止內用，就太傷了，還是密切觀察，真的不行要關才關，不到最後關頭，盡量不去干擾市場運作。

柯說，尤其現在快到農曆年，很多商店就看這次生意，貿然拉高防疫等級，他個人不贊成，尤其現在比去年五月的狀況好很多，就算有破口，已有七成民眾打滿兩劑疫苗，有一定的保護力，如果撐得住就這樣，不行再處理。

對於新北市長侯友宜呼籲，拍照時不要拉下口罩，柯文哲則說，他還是那一句話，雖然有不明感染源，但再看一下，不贊成動不動就拉高防疫等級，超前部署，真正有關係的還是餐廳什麼時候不准內用，這才是關係到民生問題，大家不要緊張，新常態就是與疫情共存，真的有危險，會下命令。