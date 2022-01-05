蔡總統：積極應對疫情變化 持續嚴守疫情防線

國內近日又出現新冠肺炎本土案例。身兼民進黨主席的蔡英文總統，今天在民進黨中常會中表示，對於疫情的變化，要積極因應，也要持續嚴守疫情防線。

蔡總統指出，國際疫情持續在升溫，這幾天台灣不僅出現第一起Omicron 本土確診病例，本土案例也累計新增五例。現在指揮中心已經宣布機場和桃園市強化防疫措施，並且成立前進指揮所，桃園市政府的疫調和擴大篩檢的工作，也都在進行當中，2022年也是團結防疫守台灣的一年，對於疫情絕對不能鬆懈。

蔡總統說，目前國內疫苗數量充足，疫苗覆蓋率第一劑已經達到八成，第二劑將近七成，接種兩劑疫苗是建立基本防禦力，對於接種第二劑滿五個月的民眾，也已經開放接種第三劑。多一個人完整接種，台灣就多一分防禦力。為了鼓勵民眾接種疫苗，昨天指揮中心已經宣布，地方政府可以提供民眾兩百元以下衛教品，來提升接種意願。

蔡總統表示，防疫需要每一個人共同來努力，要特別感謝第一線防疫人員的辛勞，也要請各位黨公職，一起協助防疫宣導，請符合資格的民眾，盡快接種，才能保護自己也能夠保護更多人。蔡總統說，面對疫情變化要提高警覺，團結合作，謹慎因應，一起克服挑戰。