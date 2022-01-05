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桃機確診清潔人員足跡曝光 4人去過「這12處」

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國民黨轟鄭文燦棄防疫不顧 市府反批「抹黑」要求道歉

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
國民黨抨擊桃園市長鄭文燦棄桃園防疫不顧，桃園市政府副發言人吳安琪（圖）反批是抹黑。圖／市府提供
國民黨抨擊桃園市長鄭文燦棄桃園防疫不顧，桃園市政府副發言人吳安琪（圖）反批是抹黑。圖／市府提供

桃機群聚疫情已5人確診，國民黨今抨擊，當本土疫情悄悄再起，桃園市長鄭文燦卻棄桃園防疫不顧，替民進黨中二補選候選人林靜儀造勢站台，將政治利益放在市民健康之前。對此，桃園市政府副發言人吳安琪反擊批「國民黨的抹黑方式是典型的假訊息」，要求國民黨應道歉。

國民黨文傳會主委凌濤今天上午表示，當本土疫情悄悄再起，但民進黨政府的資源、心力，似乎都放在中二補選的返鄉專車與政治動員，而桃機停車場確診清潔員2日便出現症狀，身為桃園父母官的鄭文燦，當天卻忙著率領市府團隊、桃園市議會民進黨團議員前往沙鹿，替林靜儀造勢站台，擺明棄桃園防疫不顧。

吳安琪表示，桃機清潔人員3日確診後，鄭文燦第一時間立即指揮各種防疫作為，之後也無輔選活動，桃園市衛生局也漏夜疫調、擴大匡列、擴大採檢，以最快的速度建立起防火牆，確保機場及地方的防疫安全，「當市府忙於防疫，國民黨卻忙於抹黑。」

吳安琪表示，疫調時必須回溯確診個案在3日前的各種足跡，國民黨卻移花接木，「製造鄭市長在疫情期間（1月2日）去輔選的假象」，這是造假的網軍手法，國民黨應道歉。

桃園 國民黨 疫情

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