染疫清潔員曾改路線搭車！實際匡列名單出現漏洞

國內今日新增的本土個案（案17266），原先並未列在原先交通車匡列對象，是擴大匡列後，要求到篩檢站篩檢確診，外界質疑指揮中心並未確實掌握匡列名單。指揮官陳時中表示，確實在申報有出入，原先表定877人名單也改為878人。

發言人莊人祥表示，這一例個案之前是隸屬另一班交通車，但曾在12月25日至1月4日期間，自行改搭與確診各案相同的交通車，因此一開始調查時，只針對原路線名單調查，因此未匡列到該案。

陳時中指出，目前針對交通車的路線區域跟名單也要查，「但交通巴士不是隨到隨上車，每班有固定路線、固定坐位、有固定的時間，是一個蘿蔔一個坑。」因此該名人原，剛好改路線，所以申報上有不清楚。

此外這一例確診清潔員的工作區域，是負責航廈外側道路的地面清潔、垃圾清運。此外他搭坐交通車的位置，座位都集中在右側後四分之一，共有3人，1人做右側前面區。

陳時中表示，目前已成立前進指揮所，用意是由外部監督取代內部申報，才能把相關癥結弄更清楚一些，已派執行長王必勝去處理這些問題，也希望跟大家一起發掘問題。

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