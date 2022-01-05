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國民黨：民進黨若要特赦陳水扁 先將不法所得繳國庫

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市議會國民黨團成員手持「請阿扁總統將不法所得繳回國庫」手板。記者鄭維真／攝影
台南市議會國民黨團成員手持「請阿扁總統將不法所得繳回國庫」手板。記者鄭維真／攝影

民進黨台南市議員陳怡珍今天在市議會臨時會提案特赦前總統陳水扁，由議長郭信良敲槌通過，將建請中央比照南韓政府特赦前總統，其中國民黨議員蔡育輝也連署支持。不過，議會國民黨團表示，陳水扁保外就醫後就如特赦，請陳水扁先將不法所得繳回國庫，再來談特赦。

國民黨團書記長李中岑及議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、尤榮智、許至椿、方一峰、李鎮國在會後手持「請阿扁總統將不法所得繳回國庫」手板。黨團指出，陳水扁涉及國務機要、家庭密帳洗錢及海外洗錢等案，目前查出「海角7億」，全案歷經一審、二審、更一審，深受海內外矚目，陳水扁保外就醫先住高雄，後到台南，常透過臉書等社群針貶時事，形同特赦，民進黨若真要特赦，請先讓阿扁不法所得繳回國庫。

蔡育輝表示，之前他曾為國父銅像被深鎖柳科槓上民進黨，並反諷民進黨將台獨當神主牌，卻為選票玩弄選民，所以他嗆民進黨有種就宣布台獨，建立「台灣共和國」，因阿扁一直辯稱那些錢不是不法所得，而是為了建立「台灣共和國」作為基金之用，若真如此，他將專程去向陳水扁請益。

特赦 陳水扁 民進黨

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