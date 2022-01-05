蔡英文遲未點頭「特赦扁」 綠人士：不見得對選舉加分

南韓政府去年底宣布特赦前總統朴槿惠，希望成為邁向和解的契機，今天民進黨台南市議員陳怡珍等人在議會臨時會上也提案政府比照南韓特赦前總統陳水扁，期許化解衝突、增進國家團結，多人附議通過。政壇指，每次面臨選舉，就會掀起特赦阿扁的議題，不過喊了多年都不見蔡英文總統點頭；有黨內人士認為，特赦陳水扁不見得對選舉加分，雖可穩固基本教義派，但中間選民不一定埋單。

民進黨南市議員陳怡珍、蔡旺詮、林志聰共同提案，建請中央政府依據赦免法特赦前總統陳水扁，陳怡珍說，希望能藉此以展現文明國家對卸任元首應有的尊重與待遇，達到政治和解並終止對抗，以化解誤解與衝突，增進國家團結。

附議的議員有民進黨李偉智、邱莉莉、劉米山以及無黨穎艾達利、台聯楊中成，還有國民黨蔡育輝。黃偉哲會後受訪時也表示支持特赦陳水扁。蔡育輝說，台灣已是民主法治國家，不要再有舊思維，族群融合觀念需再進步，大家也應拋下仇恨，他認同特赦前總統，不過，陳水扁不法所得應繳回、還給國家，因為這和特赦是兩件事。

蔡英文上任總統後，獨派大老、深綠陣營頻頻運作希望能特赦陳水扁，尤其每到選舉之際，無論是地方首長、議員選舉或是總統、立委大選，特赦議題總是被多番提起，過去參選總統提名的賴清德也曾公開宣示主張特赦阿扁，但蔡英文始終未表態。

陳水扁昨天也在臉書發文說，他在去年平安夜獲悉韓國首位女總統朴槿惠將被特赦，而宣布特赦朴的人卻是她的政敵，2012年韓國新國家黨候選人朴槿惠以3.6％的勝差擊敗民主統合黨的文在寅，讓他心裡百味雜陳，「韓國能，台灣為什麼不能？」

總統府今得知台南市議會通過特赦阿扁提案，僅重申「最重要的是確保陳水扁獲得最好的照顧，早日回復健康」。有民進黨人士私下表示，其實特赦阿扁不一定會替民進黨加分，可以穩固台獨基本教義派，但中間選民不見得會認同，許多人還是認為政治歸政治、司法歸司法，混為一談並不妥。