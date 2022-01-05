南市提案特赦陳水扁 陳致中致謝「讓13年風雨落幕」

台南市議會今天上午通過民進黨市議員提案，建請中央特赦前總統陳水扁。高雄市議會在2016年也有類似提案，當時是全台第一個市議會通過特赦案的縣市議會。陳水扁之子、高市議員陳致中對此表達感謝，他說，特赦陳水扁可化解對立、增進國家團結，讓13年風雨告一段落，至於「是非功過交給歷史公評」。

陳水扁因病保外就醫中，2016年，時任高市議員的民進黨鄭新助、蕭永達在議會提案要求特赦陳水扁，綠營挾多數優勢二讀通過提案。近日南韓特赦前總統朴槿惠，前副總統呂秀蓮呼籲蔡政府特赦陳水扁，今天台南市議會正式提案特赦陳水扁。

針對南市議會提案，高市議員陳致中發表三大聲明，第一、感謝台南市議會各黨派議員先進通過特赦陳前總統的決議。第二、政治案件應透過政治解決，特赦權的設計原理就是為了救濟司法權的不足，期待藉由特赦行使可以達到化解政治對立、增進國家團結的目的，尤其在COVID-19疫情衝擊全球、台灣同時面對嚴峻的國內外情勢挑戰之下，扁案的特赦確實具有歷史高度及政治上的正面意涵，也能讓扁案對台灣社會所造成已13年的風風雨雨可以真正告一段落，是非功過交由歷史公評。

第三、陳前總統雖保外醫治，但仍長期飽受身心雙面的煎熬，站在家屬的立場，如能透過特赦的支持，相信對於照顧他的健康會有積極的助益。