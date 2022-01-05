柯建銘：臨時會無法表決地制法 國民黨連議事都不懂？

立法院今起召開臨時會，將處理攸關竹竹併升格的地制法修法。民進黨團總召柯建銘今受訪時表示，地制法沒有辦法在臨時會表決，「國民黨不要連議事程序都不懂，整天活在恐懼中」，朝野應好好溝通討論，為了大新竹未來面對挑戰，「這是時代使命」。至於希望什麼時候完成三讀？柯建銘僅說「越快越好」。

柯建銘指出，國民黨主席朱立倫上周說只要財務規畫好，不反對竹竹合併，國民黨立委林為洲也曾說，若新竹市長林智堅不選大新竹，就推動地制法修法，並要成立大新竹升格推動委員會，但如今林智堅已宣布不選，國民黨卻又反對，代表「這都講假話嘛！」

柯建銘批評，地制法修法讓在野三黨現形，時力質疑中國只有4都，竹竹合併升格後台灣卻有7都，「他們忘記一邊一國？什麼時候時力奉中華人民共和國憲法為圭臬？實在墮落」，至於民眾黨反對，則是因為怕沒有當選新竹市長，但沒有耕耘過要選什麼？

對於國民黨反對原因，柯建銘直言，就是因為朱立倫無法處理內部矛盾，如黑金、議員席次等問題，所以才指控民進黨因人設事。柯建銘也提到，深藍地區對民進黨而言非常困難，不是改制後就派人去做，「為了大新竹未來當然必須面對挑戰，這是時代使命」。

面對在野黨呼籲，地制法修法應與財政收支劃分法、行政區劃法一併討論，柯建銘表示，2010年五都選舉到現在，有修這些法嗎？為何現在竹竹合併就突然要修，邏輯矛盾。他也批評，前總統馬英九當初為了五都升格也修了地制法，並強調不管升不升格，財源都受保障不會減少，不會有富都窮縣問題，「法都搞不清楚就亂罵一通，不要聽到林智堅就起乩，說柯建銘違法違憲」。

柯建銘表示，對於地制法修法，國民黨召委林為洲要在臨時會中先排公聽會沒關係，朝野可好好溝通、討論，「地制法沒有辦法在這會期表決，國民黨不要連議事程序都不懂，整天活在恐懼中」。