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漲了！台北計程車春節加成費率 1月23日起每趟加收30元

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導
雙北計程車今年春節加成費率改為每趟加收30元。圖／聯合報系資料照
雙北計程車今年春節加成費率改為每趟加收30元。圖／聯合報系資料照

農曆春節將至，過去北北基計程車春節加成費率為每趟加收20元，雙北市計程車公、工會今年提議比照其他四都過去費率調整至每趟加收50元，但考量調整幅度過大，恐影響民眾搭乘意願，經專家及相關單位研商後，決議今年改為每趟加收30元，並實施15天，比過去多收10元，且實施時間多5天。

台北市公運處說明，今年計程車春節加成費率調整，雙北市計程車公、工會提出2方案，第一個方案是加成至50元、實施10天；第二個方案是加成至30元、實施15天。考量加成至50元調幅過大，影響民眾權益，也可能影響搭乘意願流失客源，加上原雙北春節收費為全國最低，最後決議採加成至30元、實施15天。

公運處表示，今年春節加成期間從1月23日起至2月6日止，雖然比往年多5天（過去從除夕前2天至春節最後一天），但根據歷年調查，計程車平均每日營運趟次與收入推估，今年春節加成調整期間，計程車駕駛收入預計僅增加0.66%，約4500元，尚屬合宜。

另外，計程車加成費率多出的這5天（1月23日至28日），北市公車、捷運均維持一般日營運，並無減班，可提供民眾選擇替代。公運處表示，除了印製貼紙提醒民眾春節加成，也請計程車駕駛務必遵守規定核實收費，市府也會加強稽查避免違規。

計程車 春節 北市

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