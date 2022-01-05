立院臨時會啟動！處理修憲、總預算、地制法等案

立法院今中午召開談話會，討論成立臨時會事宜。民進黨團藉人數優勢，表決通過民進黨提案，自5日起至28日召開為期三周的臨時會，處理「1修憲、2預算、14法案」，包括酒駕相關修法、國民黨團版的地方制度法一併納入討論。

民進黨團總召柯建銘原提案臨時會處理修憲案、111年度中央政府總預算案、海空戰力提升計畫採購特別預算案，以及10項法案，包括地方制度法、私校退場條例、產業創新條例、有關狼師問題的性別平等教育法。

其餘法案包括涉及參謀總長任期的「陸海空軍士官服役條例」，以及在「挖眼案」後亟待修正、與精神衛生法相關的5個配套法案，刑法、刑事訴訟法、保安處分執行法、法院組織法及刑訴施行法。

立法院長游錫堃昨天召集朝野協商未能達成共識，國民黨團表示，酒駕事故頻傳，希望臨時會一併處理刑法修正草案及道路交通管理處罰條例修正草案，以及攸關減碳、校園新興菸品防制等相關法案。

同時，國民黨團總召費鴻泰表示，他們也提出黨團版「地制法」修正草案，盼縣市升格是由下而上，而非中央操盤。

民眾黨團提案包括涉及居住正義的囤房稅、城中城大火後續檢討的「消防人員設備法」與「公寓大廈管理條例」、紓困條例完善疫苗接種藥害救濟，以及溫室氣體減量及管理法等。時代力量黨團則提案納入酒駕相關修法，並反對倉促討論地制法。

民進黨團幹事長劉世芳指出，昨天4黨團協商雖未成功，但大家都同意臨時會有成立必要，有關修憲案，朝野立委共提出有75項草案，按照時程來看，應在臨時會先完成朝野都有共識的18歲公民權，交由公民複決。

劉世芳也說，酒駕修法有其必要及急迫性，民進黨願意尊重三黨團主張，因此本次議案也列入中華民國刑法修正草案、陸海空軍刑法、道交管理處罰條例修正草案。