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太魯閣號事故家屬求見蘇揆 政院：蒐整意見再安排會面

聯合報 / 記者侯俐安／台北即時報導
太魯閣家屬3日晚間發出「尋人啟事」，針對台鐵始終沒有真正啟動改革，盼能「尋找失蹤的行政院長」。圖／取自太魯閣的眼淚臉書
太魯閣家屬3日晚間發出「尋人啟事」，針對台鐵始終沒有真正啟動改革，盼能「尋找失蹤的行政院長」。圖／取自太魯閣的眼淚臉書

去年4月2日太魯閣號事故奪走49條人命，時隔九個月，太魯閣家屬3日晚間發出「尋人啟事」，針對台鐵始終沒有真正啟動改革，盼能「尋找失蹤的行政院長」。對此，行政院今天表示，對於安排會面一事，蘇貞昌日前已請政委羅秉成與交通部長王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜。

太魯閣事故迄今9個月，罹難者家屬組成「太魯閣的眼淚」團體，奔走各地盼能推動台鐵改革，希望不要再有下個罹難者。不過去年7月31日見過交通部長王國材後，家屬認為事後交通部只關心「何時和解」，讓家屬感覺「政府只想各個擊破」。

家屬認為艱困的台鐵改革須由行政院最高層級主導推動。12月23日，「太魯閣的眼淚」發言人王薇君將家屬聯名信交給羅秉成，盼能見蘇揆一面。「蘇院長只說公務繁忙」，家屬說，這段時間蘇揆出席許多頒獎、動土典禮，卻忘了太魯閣，忘了曾經說過要改革台鐵的承諾。

家屬周一公開聯名信，寫到事故那天他們從各地趕到花蓮，在醫院與殯儀館，迎來只有形象模糊破碎的親人，再怎麼聲嘶力竭呼喊卻再也喚不回。「還記得那天首長、民代、部長、院長、總統都來了，握大家的手、給他們擁抱，承諾會積極協助，痛定思痛督促台鐵改革。只是幾個月過去了，大家淡忘他們，淡忘台鐵」。

家屬寫到，這段時間台鐵大小事頻傳，鋼軌砸列車、列車冒煙、鋼軌斷裂，依舊是家常便飯，交長多次震怒，卻仍無改善，都顯示台鐵改革並未真正啟動。

對此，行政院發言人羅秉成今天表示，蘇揆對於台鐵改革非常關切，責成交通部針對改革事項聆聽各方意見，並已召開多次會議進行研商，目前相關進度都在推動當中。對於安排會面一事，蘇揆日前已責成他與交通長部長王國材，先行與家屬團體進行溝通、蒐整意見，再來安排家屬與院長會面事宜。

台鐵 太魯閣 交通部長

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