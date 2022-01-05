不滿柯建銘臨時會推地制法 蔡壁如：1個人綁架立法院

立法院今起召開臨時會，民進黨團提案將「一修憲、二預算、十法案」納入臨時會處理議案，其中包括攸關竹竹併升格的地制法修法，並經表決通過。民眾黨立委蔡壁如痛批，民進黨團總召柯建銘為了地制法寧願雙標硬幹，「一個人綁架民進黨不夠，還綁架整個立法院」。

蔡壁如不滿地說，臨時會成了「臨時遮羞會」，民生應優先於政治，但柯建銘只想搞政治，「立法院院長肩膀在哪裡？」她強調，臨時會應處理重大且有迫切需求的法案，而這次臨時會不只要修憲、審總預算、海空採購特別預算，民進黨還塞進10項法案，臨時會已不是臨時會，而是民進黨想要瞞天過海的「綁架大會」。

蔡壁如批評，民進黨2016年完全執政後，每個會期都要加開臨時會，常態化的臨時會已讓人詬病，這次柯建銘變本加厲，放著真正重要的「氣候變遷因應法」、「礦業法」、「酒駕法」不去修，短短的臨時會卻還夾帶10項法案，合理懷疑就是為了要讓地制法矇混過關，「臨時會不應該淪為只是修『柯建銘希望趕快通過法案』的臨時會」。