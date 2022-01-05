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影／蔡賴蘇聯手挺昶？張亞中：萬華人教訓他們

聯合報 / 記者張善寧 黃靖雯 任忠泰 龔盈全 毛昱棋／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請孫文學校總校長張亞中現身出席。記者任忠泰／攝影
無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請孫文學校總校長張亞中現身出席。記者任忠泰／攝影

無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請孫文學校總校長張亞中現身出席。張亞中表示，蔡英文都親自出來保駕護航，代表「林昶佐根本是民進黨」，至於8日蔡英文、賴清德、蘇貞昌要聯手站台挺林昶佐，張亞中則說，萬華人要替全台灣老百姓出口氣，罷免蓋下同意章，「教訓他們一下」。

張亞中表示，林昶佐委員他做為一個萬華區的立法委員，他沒有盡到保護萬華人民的權益，還讓萬華人民的形象受到負面的影響，萬華居民會憤怒是正常的。他說，要透過這場罷免讓立委知道，如果平常都在混、都不在乎，你們被罷免、被唾棄也是應該的。張亞中認為，罷免活動辦得越多，台灣的民主政治才會發展得越好。

張亞中呼籲，不要被政黨操弄，並批評民進黨在用政黨跟政黨的對決，蔡英文親自出來保駕護航林昶佐，就表示林昶佐雖然說自己是無黨籍，但根本就是民進黨的羽翼，「根本就是民進黨的」。張亞中說，民進黨有四大優勢，第一是基本盤比國民黨多，第二是有龐大行政資源，第三是媒體都站他們那一邊，第四就是「不要臉」，批評民進黨可以做到「完全不要臉」。

當記者問到８日蔡英文、賴清德、蘇貞昌三個要幫林昶佐站台，張亞中表示，是不是要逼萬華人證明，即使三巨頭聯手，也比不上萬華人的憤怒，萬華人要蓋同意章罷免林昶佐，替全台灣老百姓教訓他們一下。

林昶佐 張亞中 民進黨

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