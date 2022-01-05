快訊

封城一直來：中國坦承「武漢封城後最慘疫情」何解？

房價如何下來？ 趨勢專家曝「其實不用打房」

「完全沒考慮」選桃園市長 傅崐萁點名羅智強是戰將

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
立委傅崐萁。本報資料照片
立委傅崐萁。本報資料照片

花蓮縣立委傅崐萁2017年花蓮縣長屆滿前一年，曾傳出布局卸任後「出花蓮」轉戰桃園市長，當時還贈送桃園市基層里長與民代花蓮大西瓜，引發討論，傳言也延續至今。傅今天首訪表示，「桃園人才非常多，不用急著幫我找工作」。

傅崐萁點名，今年桃園市長選舉，除了已表態的桃園縣議會議長邱奕勝外，國民黨立委萬美玲、魯明哲，甚至是台北市議員羅智強或中廣董事長趙少康都可以選。傅特別點名，羅是工具戰將型，這樣的人是不必要選擇舞台。

傅崐萁解釋，送西瓜是5、6年前行銷花蓮西瓜，六都都有送，這是地方父母官該做的事情，「完全沒有」考慮參選桃園市長。

傅崐萁說，他對桃園只有滿滿感恩，在他人生當中，除了母親以外，最重要的是他的牽手、花蓮縣長徐榛蔚也都是桃園人；感恩與去服務是兩件事情，岳母也住在桃園，對桃園過去發展偶爾也會關注，但一年回娘家大概就一次。

傅崐萁今天受訪也提到高雄市長選戰布局建議，表示黨友立委高金素梅在高雄有相當知名度，羅智強也很優秀，都有機會在高雄開創新局；國民黨中生代強棒其實都有機會站上舞台，羅智強相當優秀，高雄是一個選項。

傅崐萁說，政黨爭取執政過程，不能放棄爭取當選縣市諸侯人選。對於高金素梅表示無意參選，傅表示，還有時間，也許會有一些物理或化學變化。

桃園 傅崐萁 花蓮

延伸閱讀

否認是花蓮王 傅崐萁：政黨政治操作「怕我出花蓮」

「韓國瑜絕對不會去碰2022」傅崐萁：不要把韓浪費掉

反萊豬2度收傳票 羅智強喊話蔡政府：何必殺絕蘇偉碩？

傅崐萁參選中央委員 違反同舟計畫回黨滿半年參選規定

相關新聞

籲中華民國比照南韓！台南市議會通過特赦陳水扁提案

南韓政府在去年12月24日宣布特赦前總統朴槿惠，並透過青瓦台發言人表示希望這能成為跨越過去傷痛、邁向和解與統一新時代的契...

于北辰退黨！網路聲量激增擠進全國第3名 僅輸蔡英文、韓國瑜

退役少將于北辰在2021年最後一天宣布退出國民黨，不僅在政壇上引起軒然大波，更是在藍營內部投下震撼彈...

太魯閣號事故家屬求見蘇揆 政院：蒐整意見再安排會面

去年4月2日太魯閣號事故奪走49條人命，時隔九個月，太魯閣家屬3日晚間發出「尋人啟事」，針對台鐵始終沒有真正啟動改革，盼...

不滿柯建銘臨時會推地制法 蔡壁如：1個人綁架立法院

立法院今起召開臨時會，民進黨團提案將「一修憲、二預算、十法案」納入臨時會處理議案，其中包括攸關竹竹併升格的地制法修法，並...

影／蔡賴蘇聯手挺昶？張亞中：萬華人教訓他們

無黨籍立委林昶佐罷免案將在9日登場，台北市議員應曉薇也發起大型活動，論述為何要下架林昶佐，並邀請孫文學校總校長張亞中現身...

「完全沒考慮」選桃園市長 傅崐萁點名羅智強是戰將

花蓮縣立委傅崐萁2017年花蓮縣長屆滿前一年，曾傳出布局卸任後「出花蓮」轉戰桃園市長，當時還贈送桃園市基層里長與民代花蓮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。