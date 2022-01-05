「完全沒考慮」選桃園市長 傅崐萁點名羅智強是戰將

花蓮縣立委傅崐萁2017年花蓮縣長屆滿前一年，曾傳出布局卸任後「出花蓮」轉戰桃園市長，當時還贈送桃園市基層里長與民代花蓮大西瓜，引發討論，傳言也延續至今。傅今天首訪表示，「桃園人才非常多，不用急著幫我找工作」。

傅崐萁點名，今年桃園市長選舉，除了已表態的桃園縣議會議長邱奕勝外，國民黨立委萬美玲、魯明哲，甚至是台北市議員羅智強或中廣董事長趙少康都可以選。傅特別點名，羅是工具戰將型，這樣的人是不必要選擇舞台。

傅崐萁解釋，送西瓜是5、6年前行銷花蓮西瓜，六都都有送，這是地方父母官該做的事情，「完全沒有」考慮參選桃園市長。

傅崐萁說，他對桃園只有滿滿感恩，在他人生當中，除了母親以外，最重要的是他的牽手、花蓮縣長徐榛蔚也都是桃園人；感恩與去服務是兩件事情，岳母也住在桃園，對桃園過去發展偶爾也會關注，但一年回娘家大概就一次。

傅崐萁今天受訪也提到高雄市長選戰布局建議，表示黨友立委高金素梅在高雄有相當知名度，羅智強也很優秀，都有機會在高雄開創新局；國民黨中生代強棒其實都有機會站上舞台，羅智強相當優秀，高雄是一個選項。

傅崐萁說，政黨爭取執政過程，不能放棄爭取當選縣市諸侯人選。對於高金素梅表示無意參選，傅表示，還有時間，也許會有一些物理或化學變化。