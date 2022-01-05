【重磅快評】蘭姆酒外交的亢奮、魔幻與現實

立陶宛外交部去年允許我國以「台灣」名義在首都維爾紐斯設立「駐立陶宛台灣代表處」，創下對岸邦交國首例，卻也招致對岸全面反撲。強大政經壓力導致總統諾賽達脫口「以台灣為名開設代表處是個錯誤」，對幾小時前還宣布要買下立陶宛兩萬餘瓶蘭姆酒的台灣來說，還真是滿口辛辣苦澀。

檢視此回台灣與立陶宛交往歷程，不難發現，在抗中保台主旋律外加大內宣的添火加油之下，早已使得這場實益有限的外交爭戰，被賦與了太多政治符碼，幾乎成了另類亢奮劑，連帶產生諸如「蘭姆酒外交」之類的魔幻情節，被嗆到也並不意外。類此「亢奮→魔幻→現實」的情節，難道真已成為蔡政府主政下的外交宿命？

兩岸參與建構出如此魔幻的劇情，首應批評的當然是對岸。2015年馬習會時，時任馬英九總統提出的重要主張之一就是增加國際空間，可惜習近平當時並未具體回應；隨著台灣政權輪替，兩岸關係陷入冰庫，自然就更不可能再釋出任何善意。如此老大心態，又怎可能獲得台灣民心？

但同樣的，若說蔡政府曾對改善兩岸關係作出努力，也是違心之論。採取對抗思維的結果，就是美中台三角關係早已失衡；在這樣的態勢下，原本連不涉官方的「設代表處」，也被大內宣過度放大為重大外交戰場，魔幻的操作與景象自是應運而生。

魔幻終須回歸現實。立陶宛面臨對岸全面施壓制裁，酒類等貨物海上漂流只是冰山一角。從立陶宛傳出前總統阿達姆庫斯主張「大國的事立陶宛不應出頭」，到反對黨領袖布林克維丘特直言，若她當政會以「台北」而非「台灣」之名開設，再到如今諾賽達脫口「以台灣為名開設代表處是個錯誤」，台灣又何忍苛責立陶宛的回歸現實言語？

反而是，美國國務卿布林肯連日來與北約多國外長通話聲援立陶宛，卻又無一國跟隨立陶宛的腳步，進而形成骨牌效應，這又是何其現實及殘酷的大國外交思維！

諾賽達若真部分網民所想望的「他會說以台灣為名開設代表處是個錯誤，是因心繫中華民國」，那必定會再創另一波亢奮與魔幻高潮；但「回歸國際現實」大山在前，顯然讓台灣人民再陷「亢奮→魔幻→現實→失落」輪迴，以及讓蔡政府重拾撿到槍的亢奮，才更像是真實且早已編排好的「國際橋牌社」劇情。官民心情如此矛盾，真是台灣之悲！