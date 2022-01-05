又是桃園！議員建議中南部增國際航班 分流入境旅客

桃園、台北防疫旅館相繼傳群聚感染，國民黨桃園市議員徐玉樹建議政府增加中、南部國際航班，分流入境旅客，一方面可讓歸國民眾就近返家，另一方面也能減輕桃園防疫負擔。

國民黨桃園市議員徐玉樹、梁維超和詹江村今天開記者會，鑒於近日防疫旅館接連破功，重創桃園民生經濟，建請地方及中央加嚴防疫措施，入境旅客須持當天PCR證明，入經篩檢必須當天就知道PCR結果，因應春節返鄉，也要加強檢疫量能。

徐玉樹3人認為，目前機場PCR核酸檢測，要等一天才會有結果，「速度太慢了」，一般到防疫旅館入住後，才知確診送醫，在此過程，難保會出現疏漏。雖然中央疫情指揮中心決定4日起入境者須持登機2日內採檢陰性證明，但這樣還是不夠，當天採檢陰性報告才是安全做法。

徐玉樹表示，桃園好不容易從疫情中重新站起，餐廳、小吃業者有生意可做，訂單陸續進來，但現在又被打亂，民眾很擔心去年「避桃令」、「禁桃令」再發生；有春節訂單退訂梁維超也批評，桃園歷經部桃事件、諾富特和中壢旅宿王等群聚事件，重創桃園民生經濟，現在好不容易有復甦跡象，又有某防疫旅館事件，明顯是防疫作為不力，有加強的必要。

徐玉樹進一步建議中、南部增加國際航班，分流入境旅客，減輕桃園機場防疫負擔能，避免緊繃過久疲乏，「不要每次有疫情就是桃園，經濟重創就是桃園」。另一方面，這種作法也讓歸國旅客可以就近返家，也能減少移動時的風險。 國民黨桃園市議員徐玉樹（左2）建議中央增加中、南部國際航班，分流入境旅客，降低桃園的防疫負擔。記者陳俊智／攝影

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