「韓國瑜絕對不會去碰2022」傅崐萁：不要把韓浪費掉

高雄市前市長韓國瑜新書發表會湧人潮，讓有心人再解讀有意布局再戰2022縣市長選戰。從韓參選總統一路挺韓的花蓮縣立委傅崐萁今表示，有跟韓談過，「韓國瑜絕對不會去碰2022」，不要把韓浪費掉，國民黨在高雄與桃園都有人才。

傅崐萁說，韓國瑜是國民黨與在野重要力量，能有能量在街頭與民進黨抗爭只有韓國瑜，也是國民黨現在所欠缺的，韓要為國民黨2024贏回政權做最關鍵的支持力量，不要浪費在2022。

傅崐萁認為，韓國瑜與國民黨主席朱立倫是藍營內當前最大互補，在群眾上韓基層有很強大支持力量，國政、台美、兩岸、台日關係則是朱的強項，藍營要集中所有力量，不是非要誰坐什麼位置，沒有執政什麼都是假的。

傅崐萁表示，有跟韓國瑜講，必須要大家群策群力，唯有合力各司其職，不用計較在什麼位置，才有可能成大事，不要排除任何選項，但要把誠意與力量放前面，不只韓與朱立倫要合作，新北市長侯友宜、中廣董事長趙少康也應該要加入。

傅崐萁說，國民黨現在主要的天王級人物，要把所有一切放下，要團結、集中所有力量輔選2022得到全面性勝利；藍營2022若真能大團結，該有的人才上戰場，讓九合一選舉順利成功，絕對有足夠的氣力直接拚博2024，畢竟只隔13個月。

至於2024，傅崐萁表示，台灣整體綠大於藍，但從去年底四大公投得票來看，民進黨相較於總統大選少了400萬票，要讓這些人看到國民黨的誠意與決心。

出身親民黨，對於親民黨主席宋楚瑜是否也將再戰2024總統大選？傅崐萁說，「我想不會了，但一定要尊重他」。