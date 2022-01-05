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英系立委大集合挺林昶佐 清晨站街催票反罷

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
立委林昶佐罷免案1月9日投票，進入倒數階段。圖／林昶佐辦公室提供
立委林昶佐罷免案1月9日投票，進入倒數階段。圖／林昶佐辦公室提供

罷昶投票進入倒數階段，立委林昶佐今早在民進黨英系立委陪同下站街拉票，盼能催出每一張不同意票。林昶佐說，近日許多藍營里長出面表態肯定他的問政成績，既然遭控為替在地服務的罷免理由已經不存在，對手找人站台都是偏離罷免本質，「你說什麼理由要罷免我，而且你們自己的人都反對這個理由。」

林昶佐近日從早到晚站街、掃街，今早與立委陳明文、管碧玲、羅致政、莊瑞雄、王美惠、邱泰源、吳玉琴、江永昌與蔡易餘等，在台北市愛國西路與中華路口與上班民眾拉票，呼籲民眾1月9日出來投「不同意罷免」，還有支持民眾送上雞精幫他打氣。

針對與英系立委大集合，林昶佐表示，因為對手最常批評他不做在地服務，因此他率先邀請曾和他一起跨區服務的朋友來站台，一起向民眾介紹相關跨區服務的成績。最近很多委員都表達想一起來站台、掃街、站路口等，原本還想分類是哪些選民服務，但後來發現根本無法分，大家都是一起合作解決中正、萬華的問題。

林昶佐表示，過去為了九號基地的事，他跟羅致政一起在委員會討論怎麼修法，協調軍方、民眾與眷舍的問題。過去他提出婚姻平權修法草案時，找人簽署也常會碰壁，但陳明文與管碧玲第一時間支持，很多的問政成績，都是所有的委員一起努力推動。

陳明文表示，林昶佐是立法院一位非常認真問政的好立委，對台灣主體性立場的堅持大家也都看得到，在地服務的熱誠與勤跑基層。羅致政表示，他與林昶佐長時間都在外交及國防委員會，兩人常常是第一、第二個簽到，林昶佐處理好立院工作就馬上回選區做服務，外界指控不勤跑基層完全是誤導。

媒體問及議員鍾小平今日邀請多位藍營人馬站街，是否擔心藍營加持左右罷免，林昶佐表示，不管是罷免案發起人鍾小平或是任何團體，要找任何人站台，都建議能先跟在地衣基層及藍營里長了解，過去他遭指未替在地服務，但近日許多藍營里長出面表態肯定他的問政成績，既然罷免理由已經不存在，找人站台都是偏離罷免本質，「你說什麼理由要罷免我，而且你們自己的人都反對這個理由。」

至於今晚的電視說明會，林昶佐表示，這幾周行程緊湊沒有特別去準備，會將近期舉辦多次的客廳會再做整理，把他向在地民眾說明的內容，再拿到電視說明會上說清楚，希望用紮實的問政成績來爭取每一張選票。

林昶佐 罷免 羅致政

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