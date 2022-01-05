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籲中華民國比照南韓！台南市議會通過特赦陳水扁提案

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
前總統陳水扁。本報資料照片
前總統陳水扁。本報資料照片

南韓政府在去年12月24日宣布特赦前總統朴槿惠，並透過青瓦台發言人表示希望這能成為跨越過去傷痛、邁向和解與統一新時代的契機，今天民進黨台南市議員陳怡珍在議會臨時會上，提案中華民國比照南韓，特赦前總統陳水扁，增進國家團結，多人附議通過，包括國民黨議員蔡育輝、台南市長黃偉哲都表示支持。

民進黨議員陳怡珍、蔡旺詮、林志聰共同提案建請中央政府依據赦免法特赦前總統陳水扁，陳怡珍說，希望能藉此以展現文明國家對卸任元首應有的尊重與待遇，達到政治和解並終止對抗，以化解誤解與衝突，增進國家團結。

附議的議員有民進黨李偉智、邱莉莉、劉米山以及無黨籍穎艾達利、台聯楊中成，還有國民黨蔡育輝。另外，黃偉哲會後受訪時也表示支持特赦陳水扁。

蔡育輝說，台灣已經是民主法治國家，不要再有舊思維，族群融合觀念需要再進步，大家也應拋下仇恨，他認同特赦前總統，不過，陳水扁不法所得仍應繳回，還給國家，因為這和特赦是兩件事。

特赦 陳水扁 民進黨

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