吳進木獲尼國國籍 林濁水又發文：外交部先說清楚！

台尼斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍且未返台惹議，民進黨前立委林濁水多次為此事批外交部，今又在臉書呼籲外交部先說清楚。

林濁水日前在臉書發文，指吳進木在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國藉，斷交大事發生還不回台報告，一連串的不合理，「完全是叛國行徑」。

外交部昨天進一步說明，指吳進木退休程序完備且合法，但有關吳進木在斷交後獲尼國國籍，外交部事前並不知情，盼吳出面釋疑。林濁水又發文表示，「出了這狀況，外交部一句向國人的道歉都沒有，替吳進木說話倒很認真。國家尊嚴外交部就是這樣維護的！」

林濁水今早再針對吳進木事件發了兩篇文，其中一篇指出，「好不容易，外交部終於擠出一句：吳進木要說淸楚了。但是欣然歸化羞辱我國的國家的國民，這樣的事還有說明的空間？外交部倒自己先說淸楚看看！」另一篇則節錄聯邦法律美國歸化公民的「效忠誓言」，並寫下「成為外國公民的意義是什麼，敬請部長參考」。

政治大學外交系副教授黃奎博受訪表示，他覺得奇怪的是，為何現在變成都是吳進木的問題？雖然外交部不一定有義務要幫平民說明，但無論是外交部或吳進木都好，重點是要說清楚，如果外交部一肩挑起責任，也能做給其他外交官員看。

一位不具名的退休外交官表示，說吳進木「叛國」話太重了，這是他自己的退休生涯規畫，只能說時間點不對、太敏感了，才會引來批評。

外交部發言人歐江安昨在線上例行記者會指出，吳進木退休程序完備且合法，但有關吳進木在台尼斷交後獲尼加拉瓜國籍，外交部事先未獲告知，並盼吳進木能盡快針對相關質疑對外說明。