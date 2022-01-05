快訊

桃園忠貞市場清消擴大23里 鄭文燦：請民眾戴起口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

吳進木獲尼國國籍 林濁水又發文：外交部先說清楚！

聯合報 / 記者張加／即時報導
民進黨前立委林濁水。本報系資料照
民進黨前立委林濁水。本報系資料照

台尼斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍且未返台惹議，民進黨前立委林濁水多次為此事批外交部，今又在臉書呼籲外交部先說清楚。

林濁水日前在臉書發文，指吳進木在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國藉，斷交大事發生還不回台報告，一連串的不合理，「完全是叛國行徑」。

外交部昨天進一步說明，指吳進木退休程序完備且合法，但有關吳進木在斷交後獲尼國國籍，外交部事前並不知情，盼吳出面釋疑。林濁水又發文表示，「出了這狀況，外交部一句向國人的道歉都沒有，替吳進木說話倒很認真。國家尊嚴外交部就是這樣維護的！」

林濁水今早再針對吳進木事件發了兩篇文，其中一篇指出，「好不容易，外交部終於擠出一句：吳進木要說淸楚了。但是欣然歸化羞辱我國的國家的國民，這樣的事還有說明的空間？外交部倒自己先說淸楚看看！」另一篇則節錄聯邦法律美國歸化公民的「效忠誓言」，並寫下「成為外國公民的意義是什麼，敬請部長參考」。

政治大學外交系副教授黃奎博受訪表示，他覺得奇怪的是，為何現在變成都是吳進木的問題？雖然外交部不一定有義務要幫平民說明，但無論是外交部或吳進木都好，重點是要說清楚，如果外交部一肩挑起責任，也能做給其他外交官員看。

一位不具名的退休外交官表示，說吳進木「叛國」話太重了，這是他自己的退休生涯規畫，只能說時間點不對、太敏感了，才會引來批評。

外交部發言人歐江安昨在線上例行記者會指出，吳進木退休程序完備且合法，但有關吳進木在台尼斷交後獲尼加拉瓜國籍，外交部事先未獲告知，並盼吳進木能盡快針對相關質疑對外說明。

外交部 吳進木 斷交

延伸閱讀

朝野批卸責欠解釋 外交部籲吳進木釋疑「入籍尼國未歸國」

【即時短評】前大使入尼籍 外交部只知推給當事人說明

立陶宛總統稱以「台灣」開館是錯誤 外交部力挺決心不變

事先不知我前大使獲尼加拉瓜國籍 林濁水：什麼鬼外交部？

相關新聞

立陶宛總統稱以「台灣」開館是錯誤 外交部力挺決心不變

外媒報導立陶宛總統諾賽達稱同意我方以「台灣」為名設處是個錯誤，外交部今晚回應表示，台灣堅定力挺的決心不會改變，並呼籲所有...

吳進木獲尼國國籍 林濁水又發文：外交部先說清楚！

台尼斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍且未返台惹議，民進黨前立委林濁水多次為此事批外交部，今又在臉書呼籲外交部先說...

【圖輯】照片看歷史／單日擠兌200億 中華銀2004年被接管

2004年1月5日力霸集團財務遭逢空前危機，旗下中華銀行單日被擠兌近兩百億元，金管會緊急宣布，存保公司接管中華銀。台灣證券交易所2004年1月5日也緊急處置，中華銀行將被打入全額交割股。力霸集團旗下另一家金融事業力華票券，也出現十億元資金缺口無法軋平，面臨倒閉危機，金管會和央行緊急研商處理對策。當時的金管會主委施俊吉表示，存保已經備妥三百億元現金，中華銀的存款戶每一分錢都獲百分之百保障，不必驚慌。

【一頓飯的影響力】美酒和那卡西拚外交 日本首相也敗給台灣高粱

外交是門藝術，許多意料不到的外交渠道，是不經意地建立的，飲酒更是屢建奇功，前駐日代表馮寄台曾在東京以金門陳年高粱，與日本議員建立了濃厚的感情，日本議員喝了陳高，酒興濃厚，雙方感情增溫，幾天後，議員質詢日本首相野田，為台灣抱不平，逼著野田公開向台灣致歉。這是1972年雙方斷交以來，日本首相首次在國會對台灣表達歉意，那一刻，這位質詢野田的日本議員繫著的領帶，正是馮寄台的領帶。...

美豬進口大衰退…美商登報宣傳救美豬 民進黨系列操作種下的果

2022年的第一個上班日，報紙頭版下一張美國星條旗色系的豬肉圖案，搭配斗大「U.S. PORK」，吸引讀者目光；據了解，未署名的廣告買主是美國肉類出口協會，為何業者在公投結束會大動作刊登新聞，關鍵在於過去一年美豬進口大幅衰退近8成，反而加拿大及歐洲豬肉進口大幅成長，該協會希望挽回民眾信心的首波策略。美豬進口消退如此驚人，關鍵卻是來自蔡政府一系列操作，導致適得其反。...

立院臨會又來了 綠地制法闖關輾壓 人頭、拳頭恐又滿天飛

立法院臨時會將登場，攸關新竹縣市合併的「地方制度法」修法，民進黨團預計也將排入議程闖關。過去立法院臨時會多處理較為棘手的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。