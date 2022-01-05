于北辰退黨！網路聲量激增擠進全國第3名 僅輸蔡英文、韓國瑜

文/朱涵瑜

退役少將于北辰在2021年最後一天宣布退出國民黨，不僅在政壇上引起軒然大波，更是在藍營內部投下震撼彈。宣布退黨當天，于北辰除了在電視政論節目上說明退黨原因之外，同時也透露，林靜儀曾致電給他，于北辰也對她說「加油，一定要贏」；兩天後，林靜儀在台中沙鹿舉辦造勢活動，蔡英文親自出席高喊「我們就是要贏」，而于北辰也錄製影片替林靜儀加油打氣， 于北辰這一連串力挺動作，是否影響到中二選情，外界都還在觀望中。

高調退黨引發網路熱議！ 于北辰網路聲量連燒數日

大動作高調退黨，不僅讓于北辰曝光度大增，網路聲量更是持續延燒，透過《KEYPO大數據關鍵引擎》（2021/12/28~2022/01/03）統計調查，于北辰在短短幾天之內討論度暴增，讓他擠上全國政治人物聲量排名第3名，僅次於總統蔡英文和韓國瑜，顯見「退役少將退出國民黨，力挺民進黨中二選區立委補選候選人林靜儀」引發的熱議度、效應相當大。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎



退黨、挺林靜儀、不排除參選！于北辰創話題引熱議 網路聲量快速累積

進一步觀察分析，于北辰的網路聲量從12月31日起開始快速累積，1月1日當天討論度飆升至3萬8192筆，創下近期聲量最高峰，網友們主要聚焦在前一天于北辰的退黨事件，以及公開力挺林靜儀的言論。對於藍營人士來說，于北辰事件恐怕是一大衝擊，包括國民黨黨主席朱立倫、新北市市長侯友宜等人都被媒體問到此問題，但目前藍軍幾位大咖似乎都選擇「冷處理」，對於中二選區的選情是否造成影響，一時之間恐怕難以評估。

從《KEYPO大數據關鍵引擎》網路聲量趨勢圖來看，于北辰事件聲量已漸降溫，但每日討論度仍能維持在1萬筆以上，原因在於于北辰持續上廣播節目、政論節目為自己發聲，再加上他為林靜儀所錄製加油、打氣影片，在林靜儀沙鹿造勢場合上播出，引發相當多後續討論；緊接著再傳出于北辰有意參選桃園市議員等等，于北辰不僅開創話題、帶動話題，更讓話題不斷加入新題材，保持熱議度。

image source:KEYPO大數據關鍵引擎

「統一非口號，是全中國人要過好日子」于北辰昔日影片被翻出

這波于北辰棄藍出走事件中，有網友搜出過去于北辰接受深圳衛視節目專訪時提到：「統一不是一個口號，統一是所有中國人要過好日子，要強起來，在世界上走起路來，人家都是非常景仰、佩服，這是所有中國人要爭取的。」兩岸統一相關言論影片被翻出，因此有政壇相關人士質疑，于北辰公開表態挺林靜儀，而林靜儀的態度為何？看來這波「于北辰效應」，還在餘波盪漾中。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2021年12月30日至2022年01月04日。