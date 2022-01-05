大酸于北辰！ 葉元之遭死亡威脅：大家快來關心我

近日退出國民黨的退役少將于北辰說，因為自己曾受到死亡威脅，黨內無人關心因而退黨，說法引來熱議。新北市國民黨議員葉元之4日晚間在臉書發文，說自己遭前交通部長林佳龍的支持者，留言威脅還侮辱家人。葉也大酸于北辰，因無人關心而退黨根本是藉口。

退休少將、國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前退黨，聲明提及自己與家人因意見不同遭受生命威脅時，黨內同志沒有一個人對他們釋出關懷，此話一出引來熱議。葉元之晚間在臉書上說，自己批評林佳龍抹黑台中市府，也遭林的支持者留言威脅，還說要寄「一小罐茶」，警告意味濃厚，葉因而考慮提告。