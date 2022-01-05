大酸于北辰！ 葉元之遭死亡威脅：大家快來關心我

聯合報 / 記者劉懿萱／新北即時報導
葉元之也藉此酸于北辰說，有黨員宣稱被死亡威脅時，國民黨無人關心他而退黨，「大家趕快來關心我啊！」。圖／葉元之提供
葉元之也藉此酸于北辰說，有黨員宣稱被死亡威脅時，國民黨無人關心他而退黨，「大家趕快來關心我啊！」。圖／葉元之提供

近日退出國民黨的退役少將于北辰說，因為自己曾受到死亡威脅，黨內無人關心因而退黨，說法引來熱議。新北市國民黨議員葉元之4日晚間在臉書發文，說自己遭前交通部長林佳龍的支持者，留言威脅還侮辱家人。葉也大酸于北辰，因無人關心而退黨根本是藉口。

退休少將、國民黨黃國園黨部前主委于北辰日前退黨，聲明提及自己與家人因意見不同遭受生命威脅時，黨內同志沒有一個人對他們釋出關懷，此話一出引來熱議。葉元之晚間在臉書上說，自己批評林佳龍抹黑台中市府，也遭林的支持者留言威脅，還說要寄「一小罐茶」，警告意味濃厚，葉因而考慮提告。

葉元之也藉此酸于北辰說，有黨員宣稱被死亡威脅時，國民黨無人關心他而退黨，「大家趕快來關心我啊！」貼文一出，引來不少國民黨員留言，甚至連國民黨主席朱立倫也留言加油，讓葉元之倍感溫馨直說「我不退黨了」。同時批評于拿遭人死亡威脅，無人關心就退黨，根本是藉口。

新北市國民黨議員葉元之昨晚在臉書發文，說自己遭前交通部長林佳龍的支持者，留言威脅還侮辱家人。圖／擷取自葉元之臉書
新北市國民黨議員葉元之昨晚在臉書發文，說自己遭前交通部長林佳龍的支持者，留言威脅還侮辱家人。圖／擷取自葉元之臉書

國民黨 于北辰 葉元之

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