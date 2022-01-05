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【即時短評】前大使入尼籍 外交部只知推給當事人說明

聯合報 / 記者 張加
前駐尼加拉瓜大使吳進木。本報資料照片
前駐尼加拉瓜大使吳進木。本報資料照片

尼加拉瓜與我斷交後，我駐尼國前大使吳進木獲尼國國籍且未返台，引外界質疑，但問題並非只有吳進木，外交部處理更令人不解。

吳進木依法申請退休，去年11月17日離任，不到1個月，尼加拉瓜片面宣布與我斷交，尼國政府隔日公布授予吳進木夫婦國籍，時間點相當敏感，也讓國人觀感不佳。

此事引起各種猜測，有人認為，若非吳進木與尼國總統奧蒂嘉交情，台尼早斷交，而尼國是為感謝吳的貢獻才授予國籍；另有人認為，不排除是奧蒂嘉刻意選在斷交隔日公布，讓台灣政府難堪。

然而，外交部卻狀況外且態度消極，退休不久的大使獲得剛斷交國家的國籍，如此重大之事，國人竟從外媒報導得知；事發至今，外交部也未調查並主動對外說明情況。

台尼斷交隔日，媒體引述外媒報導後，外交部當時僅簡短回應媒體，指吳進木因個人生涯規畫申請退休獲准，仍受國家機密保護法規範。直到民進黨立委林淑芬去年12月23日在立院關切，吳進木離任後未返國，恐產生國家機密保護的漏洞，外交部長吳釗燮才說明吳進木無法返國的原因，並稱將檢討相關規定。

但此事未落幕，前立委林濁水近日在臉書發文質疑吳進木「叛國行徑」，稱外交部「替他說話」；媒體詢問之下，外交部才解釋一番，卻還是不說清楚，隔日多家媒體再追問，外交部進一步說明，稱吳進木退休程序合法，但有關吳進木在斷交後獲尼國國籍，事前未獲告知，盼吳進木盡快針對相關質疑對外說明。

雖然退休外交官無義務告知退休規畫，但為避免持續損害我國外交人員形象，外交部應盡力了解詳情，並好好對外解釋，而非推給當事人自行決定是否說明。外交部不面對自已責任，將相關是非推給一線外交人員，就是卸責逃避。外交部稱，會與相關部會討論檢討修改國家機密保護法；更急迫的是，外交部應先檢討自身漏洞。

外交部 吳進木 斷交

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