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立陶宛總統稱以「台灣」開館是錯誤 外交部火速回應

立陶宛總統稱以「台灣」開館是錯誤 外交部力挺決心不變

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部線上例行新聞說明會直播
外交部發言人歐江安。圖／取自外交部線上例行新聞說明會直播

外媒報導立陶宛總統諾賽達稱同意我方以「台灣」為名設處是個錯誤，外交部今晚回應表示，台灣堅定力挺的決心不會改變，並呼籲所有堅持民主自由體制的理念相近國家，作立陶宛堅強的後盾。

外交部發言人歐江安指出，注意到媒體報導立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nausėda）接受媒體訪問時，就立陶宛政府與台灣發展關係及同意我方設處的名稱等議題表達看法；基於外交慣例，對於他國政府內部的政策決策過程，外交部不便發表評論。

歐江安說，有關立陶宛政府僅因同意以台灣為名設處而遭受中國大陸全面性的打壓，影響其民間企業及整體國家發展、人民生計福祉，外交部重申，「台灣堅定力挺的決心不會改變」。

歐江安表示，針對中國政府以各項卑劣手段，對立陶宛進行政治壓迫與經濟杯葛，外交部予以嚴正譴責；在立陶宛政府及人民亟需國際社會支持的關鍵時刻，我方深信，民主團結的力量終將戰勝專制獨裁的霸凌。

外交部再度呼籲所有堅持民主自由體制、自由貿易與市場經濟機制的全球理念相近國家，共同支持立陶宛，做立陶宛堅強的後盾；讓勇敢堅毅的立陶宛繼續堅守原則，不因外來逼迫而退讓，確保立陶宛國家尊嚴、獨立做外交決定的權利受到充分尊重。

歐江安指出，近來美國丶歐盟、歐洲民主夥伴、北約會員國均加大力道支持立陶宛，我方堅信立陶宛與台灣發展關係的決定是站在歷史正確的一方；台灣與立陶宛是基於自由民主共享價值的堅實夥伴，未來雙方將在平等互惠的基礎上，持續強化在經貿投資、產業鏈結、供應鏈安全等領域的密切合作，共同打造強韌穩定的民主供應鏈，增進全球民主同盟的團結與力量。

據波羅的海通訊社（BNS）報導，立陶宛總統諾賽達（Gitanas Nauseda）4日接受訪問時說，「我不認為台灣開設代表處有錯，但是這個代表處的名稱並未徵詢過我的意見。」

「駐立陶宛台灣代表處」去年11月18日正式成立並掛牌運作，開啓台立關係交流合作新頁；之後北京宣布，與立陶宛外交關係降至代辦級。

立陶宛 外交部 歐江安

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