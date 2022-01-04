非核家園能源配比跳票 朱立倫：民進黨政府欠電

蔡政府非核家園能源配比跳票，國民黨朱立倫批評，「台灣缺電，民進黨政府欠電」。蔡政府從讓「點亮台灣」變成「缺電台灣」與「空汙台灣」，除了綠能供應不足，更導致兩大問題：台灣無法達到穩定供電、減碳與減排溫室氣體與國際潮流背道而馳。

朱立倫指出，蔡政府對於再生能源的「五三二」規劃（燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%）過於樂觀，對核能使用立場又矛盾，導致台灣能源與發電結構扭曲傾斜。

朱立倫說，首先，台灣既想要招商引資，又不解決缺水電問題，不務實解決產業轉型面臨的難題，等於走進死胡同。再者，國內有聲音指出，天然氣僅是能源轉型過程中的替代方案，以後不可能高達一半的能源單押天然氣，今天台灣仍在討論依賴三接保障供電，可看出淨零碳排進程已落後。

朱立倫表示，當世界各國去年已在「全球氣候變遷大會」（COP26）達成歷史性的減碳協議「格拉斯哥氣候協定」，美國總統拜登也宣布要與歐盟和其他重要國家聯手啟動「甲烷減排計畫」，民進黨卻執意破壞藻礁蓋三接、增排甲烷，試圖掩蓋自己能源政策的錯誤，更與世界趨勢背道而行。

朱立倫強調，只有讓環境權寫入憲法，才可能保障無論誰執政都會認真處理氣候變遷議題。看到民進黨過度依賴燃氣的能源結構，若屆時台灣又遇上國際天然氣價格大漲或塞港問題的「國安危機」，那就是民生缺電、電價大漲，高碳排的「三殺」局面，「台灣人，我們要買單嗎？」