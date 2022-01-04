快訊

中職／真的回來了！統一獅簽下胡金龍 重啟選手生涯

高雄姐弟相依靠賣便當維生 弟幫顧攤卻不慎遭貨車輾斃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

非核家園能源配比跳票 朱立倫：民進黨政府欠電

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

蔡政府非核家園能源配比跳票，國民黨朱立倫批評，「台灣缺電，民進黨政府欠電」。蔡政府從讓「點亮台灣」變成「缺電台灣」與「空汙台灣」，除了綠能供應不足，更導致兩大問題：台灣無法達到穩定供電、減碳與減排溫室氣體與國際潮流背道而馳。

朱立倫指出，蔡政府對於再生能源的「五三二」規劃（燃氣50%、燃煤30%、再生能源20%）過於樂觀，對核能使用立場又矛盾，導致台灣能源與發電結構扭曲傾斜。

朱立倫說，首先，台灣既想要招商引資，又不解決缺水電問題，不務實解決產業轉型面臨的難題，等於走進死胡同。再者，國內有聲音指出，天然氣僅是能源轉型過程中的替代方案，以後不可能高達一半的能源單押天然氣，今天台灣仍在討論依賴三接保障供電，可看出淨零碳排進程已落後。

朱立倫表示，當世界各國去年已在「全球氣候變遷大會」（COP26）達成歷史性的減碳協議「格拉斯哥氣候協定」，美國總統拜登也宣布要與歐盟和其他重要國家聯手啟動「甲烷減排計畫」，民進黨卻執意破壞藻礁蓋三接、增排甲烷，試圖掩蓋自己能源政策的錯誤，更與世界趨勢背道而行。

朱立倫強調，只有讓環境權寫入憲法，才可能保障無論誰執政都會認真處理氣候變遷議題。看到民進黨過度依賴燃氣的能源結構，若屆時台灣又遇上國際天然氣價格大漲或塞港問題的「國安危機」，那就是民生缺電、電價大漲，高碳排的「三殺」局面，「台灣人，我們要買單嗎？」

朱立倫 民進黨 氣候變遷

延伸閱讀

2025綠電占比恐無法達標 朱立倫：政府規劃太樂觀

資深里長吶喊「國民黨硬起來」 朱立倫回：一定很硬

韓國瑜新書會聲勢不弱 朱立倫：希望每一位同志都更強

韓國瑜復出 朱立倫頭大了？藍委：韓政治能量未消

相關新聞

立院協商柯建銘遭批一人講廢話 回嗆費鴻泰「不想聽離開」

立法院長游錫堃今日下午召開朝野協商臨時會相關事宜，朝野為了大新竹合併升格的地制法修法再度交鋒，民進黨立院黨團總召柯建銘舌...

前駐尼大使吳進木遭政治攻擊 退休外交官：民進黨水準讓人失望

前駐尼加拉瓜大使吳進木卸任後，沒有回到台灣，民進黨質疑吳進木有叛國之嫌。一位卸任外交部長同情吳進木的遭遇，這位卸任部長說，事情不如民進黨的意，就成了叛國，民進黨的水準如此，真是讓人失望。據指出，吳進木早就可以退休，但為了尼加拉瓜的邦交，由當時的外交部長李大維再次派往尼國，五年尼國任期，等於是幫民進黨政府又扛住了五年邦交，否則早就斷交了。

非核家園能源配比跳票 朱立倫：民進黨政府欠電

蔡政府非核家園能源配比跳票，國民黨朱立倫批評，「台灣缺電，民進黨政府欠電」。蔡政府從讓「點亮台灣」變成「缺電台灣」與「空...

韓國瑜設宴北市藍議員引復出遐想 游淑慧：想太多

高雄市前市長韓國瑜出新書「韓先生來敲門」，前天大安森林公園辦「善良微光見面會」，現場擠爆超過5千人，被視為韓國瑜復出參政...

立院臨時會議程提案朝野協商無共識 明談話會表決

民進黨立法院黨團提請立法院於5日至28日召開臨時會，立法院長游錫堃今日下午召開朝野協商臨時會議程、議案等相關事宜，除了1...

北上陪同林昶佐掃街 林智堅：憂反罷民眾未站出來

中正萬華區立委罷免案1月9日投票，無黨籍立委林昶佐力拚掃街，更廣邀各方政黨人士站台，就連新竹市長林智堅今也北上陪同車隊掃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。