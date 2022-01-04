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韓國瑜設宴北市藍議員引復出遐想 游淑慧：想太多

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
國民黨北市議員游淑慧今天也在臉書貼出一張與韓國瑜、羅智強、侯漢廷餐敘的合照。圖／引用自游淑慧臉書
國民黨北市議員游淑慧今天也在臉書貼出一張與韓國瑜、羅智強、侯漢廷餐敘的合照。圖／引用自游淑慧臉書

高雄市前市長韓國瑜出新書「韓先生來敲門」，前天大安森林公園辦「善良微光見面會」，現場擠爆超過5千人，被視為韓國瑜復出參政的起手式。國民黨北市議員游淑慧今天也在臉書貼出一張與韓國瑜、議員羅智強、侯漢廷的合照，據了解，這場餐會是韓國瑜上周四慰勞公投期間辛勞的餐敘，但聊天內容少觸及政治，與會人士說，韓國瑜「聽超過說」。

游淑慧今天在臉書貼文提到，韓國瑜看到她第一句話就是「你瘦了....」，開心「智慧侯塞雷三人組」終於能好好坐下吃飯，不用每次碰面都在淒風苦雨的凱道上。游也說，她也向韓市長說「最好的公益就是我們都做好人民服務」、「別把政治和國家資源搞得烏煙瘴氣」。

由於韓國瑜是否復出參選2022?引發各界關注，游淑慧受訪表示，「不會啦！想太多，絕不是要去幫忙揪人...」。

游淑慧提到，她與羅智強團隊等，其實從2018年開始，就與韓國瑜結下革命情感，平常也都會聚會，先前下高雄也會去找韓國瑜，上周的餐敘就是一般好朋友餐敘。甚至大家聊到民進黨台北市黨部主委吳怡農忘詞、開總統蔡英文玩笑事件，韓國瑜也說他沒有看過影片。

不過儘管餐敘沒聊到什麼政治話題，但游淑慧臉書貼出與韓國瑜的合照，底下也湧入數百留言，有網友說，「正統（中華民國派）的經典合照！」「期待2024年韓風再起、藍天重現!」還有網友說，「我心目中最佳台北市議員的三人組，期望你們可以為國、為人民、為黨又更上層樓的奉獻，加油！」

韓國瑜 游淑慧

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