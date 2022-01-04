立院協商柯建銘遭批一人講廢話 回嗆費鴻泰「不想聽離開」

立法院長游錫堃今日下午召開朝野協商臨時會相關事宜，朝野為了大新竹合併升格的地制法修法再度交鋒，民進黨立院黨團總召柯建銘舌戰在野三黨團，國民黨團總召費鴻泰批柯一人講廢話，一人綁架民進黨不夠還綁架立法院，柯建銘則回批：「你不想聽可以離開，這樣立法院就被我綁架你們也太遜了吧」。

時代力量黨團總召邱顯智認為，地制法茲事體大，不應納入臨時會，他還說，台灣六都已經比中國直轄市還多。

柯建銘回說，他不能接受邱顯智講七都比中國大陸多，台灣和中國是一邊一國，邱的講法是以中國大陸為標的。邱顯智回嘴：「你再講我就離開了喔」。柯說：「你離開了我還是講啊，這是直播嘛」。

柯建銘接著針對大新竹合併新竹市長林智堅接受媒體訪問拋出議題從頭講起，還說臨時會開始，民進黨不會排審，下星期國民黨召委林為洲要排公聽會，大家理性來談，各位放心，不會給大家很大的壓力。請大家冷靜面對升格，理性的談，不要翻臉就好。

柯建銘一連講了超過二十分鐘，費鴻泰終於抓狂說：「全國老百姓聽你一個人講廢話，立法院是你柯建銘一個人的嗎？有人可以一個人講20分鐘？民進黨也不是你一人的，民進黨被你柯建銘一個人綁架，你還綁架立法院」，砲火還指向游錫堃，質疑游院長當假的嗎？

柯建銘則回費：「你不想聽可以離開，你能講我不能講，這樣立法院就被我綁架你們也太遜了吧」。兩人一言我一句，游錫堃見狀說，剛過完年...再講他就要宣布休息5分鐘了。

眼見柯建銘還是繼續講，民眾黨立委蔡壁如也跳出來要柯可不可以長話短說，協商不是開國是會議。