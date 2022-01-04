立院臨時會議程提案朝野協商無共識 明談話會表決

民進黨立法院黨團提請立法院於5日至28日召開臨時會，立法院長游錫堃今日下午召開朝野協商臨時會議程、議案等相關事宜，除了111年度中央政府總預算案及2373億元的海空戰力提升計畫採購特別預算案等兩大預算案，朝野對其他議案無法達成共識，將在明日上午的談話會透過表決決定臨時會事宜。

朝野協商針對臨時會是否處理攸關大新竹合併升格的地制法修法進行激烈交鋒，經過逾兩個半小時的發言，游錫堃宣告本次協商各黨團無法達成共識，不過預算案部分共識較高，協商針對預算案收案時間做出宣告。

海空特別預算案部分，各黨團於1月6日(星期四)下午5時前，將各項提案送至財政委員會彙整。財政委員會於1月7日(星期五)中午12時前，提供各黨團及相關行政部門進行雙向溝通，以利1月10日(星期一)進行密集協商。

111年度總預算案公務預算部分，請各黨團於1月13日(星期四）下午5時前，將各項提案送至財政委員會彙整。財政委員會收案後，交各該委員會整理付印相關提案後，於1月14日(星期五）下午5時前，提供各黨團及相關行政部門進行雙向溝通，以利1月17日(星期一)密集協商。

臨時會提案，循例舉行談話會進行處理，談話會定於明天(星期三)上午11點舉行。

民進黨團針對臨時會提案處理一修憲、二預算、十法案，十法案包括地方制度法第4條條文修正草案、私立高級中等以上學校退場條例草案、產業創新條例第10條之一條文草案、性別平等教育法部分條文修正草案，以及攸關精障犯罪暫行安置的刑法、刑事訴訟法等五配套修法，和針對允總統核定參謀總長延役的陸海空軍軍官士官服役條例部分條文修正草案。

國民黨團、民眾黨團和時力黨團都反對處理地制法修法，針對修憲議題，時力、民眾黨團不反對，但國民黨團未明確表態。

國民黨團另主張應處理杜絕酒駕的刑法修正案、攸關淨零排碳的氣候變遷因應法及杜絕校園新興菸品相關法案。

民眾黨團提出攸關居住正義的囤房稅、城中城大火相關修法、紓困特別條例疫苗後續接種藥害救濟應納入臨時會。時力黨團則主張納入酒駕相關修法及囤房稅的修法。