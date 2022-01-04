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北上陪同林昶佐掃街 林智堅：憂反罷民眾未站出來

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
無黨籍立委林昶佐廣邀各方政黨人士站台，新竹市長林智堅今也北上陪同車隊掃街。記者潘才鉉／攝影
無黨籍立委林昶佐廣邀各方政黨人士站台，新竹市長林智堅今也北上陪同車隊掃街。記者潘才鉉／攝影

中正萬華區立委罷免案1月9日投票，無黨籍立委林昶佐力拚掃街，更廣邀各方政黨人士站台，就連新竹市長林智堅今也北上陪同車隊掃街。林智堅說，罷免已經成為國民黨或在野黨政治鬥爭的工具，憂心民眾知道不同意罷免卻沒站出來。另外，罷免團體則認為，林昶佐找來政黨人士站台，反而把整場罷免熱度升級。

疫情期間萬華成為熱區，林昶佐當時與科技團隊協力建置「快篩排隊系統」，並推薦該系統在新竹市上線。林智堅表示，兩人為此事在疫情期間密集聯繫，他讚賞林昶佐對台灣這片土地充滿熱情，明明已經是非常成功的國際音樂人，但仍把對於台灣這塊土地的關懷直接投入在政治工作上，是非常少見。

林智堅表示，林昶佐曾獲公督盟評鑑為優秀立委，長期以來多次為台灣發聲，還是少數可以受邀去美國，代表台灣參加美國總統就職的立委，如今看到罷免成為國民黨或在野黨政治鬥爭的工具，呼籲民眾針對1月9日林昶佐罷免案、中二區補選要出來投票，「很害怕的是，大家都知道不同意罷免，可是沒有站出來。」

面對林昶佐廣邀各方政黨人士站台，清林散昶發言人高毓安今接受廣播節目《千秋萬事》專訪，高毓安說，從去年5、6月，進行林昶佐罷免連署的時候，對比至今選前一周的熱度，比他預期還要高；一般而言要被罷免的政治人物都希望讓選情冷卻，有時候投完票了選區選民還不知道，但林昶佐反而大動作找來政黨人士站台，把整場罷免熱度升級。

高毓安表示，公民團體資源極少，罷免案最後一周會出動車隊掃街，選前之夜將在西門町紅樓廣場舉辦選，內容主要是回顧萬華在面對去年新冠肺炎疫情最嚴峻時，另外，公民團體對罷免案後續補選議題，則未討論未涉入。

中正萬華區立委罷免案1月9日投票，無黨籍立委林昶佐力拚掃街。記者潘才鉉／攝影
中正萬華區立委罷免案1月9日投票，無黨籍立委林昶佐力拚掃街。記者潘才鉉／攝影

罷免 林昶佐 林智堅

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