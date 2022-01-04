事先不知我前大使獲尼加拉瓜國籍 林濁水：什麼鬼外交部？

台尼斷交後，前駐尼加拉瓜大使吳進木獲尼國國籍且未返台，外交部今稱事前未被告知；民進黨前立委林濁水今再批，「說不知道就沒事了？這什麼鬼外交部？」

林濁水日前在臉書發文指出，吳進木在斷交前夕辦退休，一斷交就得到尼國國籍，還不回台報告，一連串的不合理，「完全是叛國行徑」。外交部發言人歐江安今進一步說明，指吳進木退休程序完備且合法，但有關吳進木在斷交後獲尼國國籍，外交部事前未獲吳進木告知。

林濁水今天接受本報訪問時說，「第一，你（指外交部）不知道，有沒有失職？第二，知道了，你要怎麼辦？」

「兩件事都要交代呀，拿不知道來搪塞，這什麼鬼外交部？」林濁水說。

林濁水指出，外交官在外面偷偷摸摸要變成外國人，外交部內部應該調查。

尼加拉瓜於當地時間去年12月9日（台灣12月10日）與我斷交，尼國政府隔日公布授予吳進木夫婦尼加拉瓜國籍，表示吳進木擔任大使期間，對尼國社會、經濟和科技等方面貢獻良多，也增進兩國的外交關係和情誼。

林濁水今再質疑，尼加拉瓜對我如此惡劣、侮辱，有骨氣的中華民國外交官怎可接受尼國的獎勵？

林濁水還說，尼加拉瓜與我斷交並不意外，也並非要追究大使責任，但對大使而言，斷交是天大地大的事，無論如何都該回台報告。

歐江安今天在線上例行記者會指出，台尼斷交後，尼加拉瓜政府公布授予吳進木尼國國籍，「這部分外交部事前沒有獲吳大使告知，所以外交部事前不知道這件事情」。

歐江安說，據吳進木對外交部表示，他夫人健康情形不適合搭飛機長途旅行，因此無法在這個時間點返台；外交部已透過私人管道與吳進木取得聯繫，希望吳進木針對外界的相關質疑，由他本人盡快對外說明較為妥當。