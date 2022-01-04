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美歐與立陶宛團結一致 外交部：站在歷史正確一方

聯合報 / 記者張加／即時報導
外交部歐洲司司長陳立國。圖／截自外交部線上例行新聞說明會
外交部歐洲司司長陳立國。圖／截自外交部線上例行新聞說明會

美國國務卿布林肯與布加勒斯特9國外長通話，聲援面臨北京經濟脅迫的立陶宛；我外交部感謝美歐一起支持立陶宛，呼籲更多歐洲國家共同表達團結力量，並表示台灣、立陶宛、美國等民主夥伴「都是站在歷史正確的一方」。

美國國務院3日發布聲明指出，布林肯與布加勒斯特9國資深官員通話，提及面對中國大陸不斷升級的政治壓力和經濟脅迫，他們與立陶宛團結一致。

歐洲司司長陳立國今在外交部線上記者會指出，北京持續以政治、經貿等手段對立陶宛政府、民間廠商、與立陶宛密切聯繫的跨國企業升高壓力，企圖強迫他們屈服，這些卑劣行為讓人反感，也讓國際社會更關切、譴責。

陳立國表示，感謝美歐各個民主夥伴一起支持立陶宛，呼籲更多歐洲國家共同表達團結力量，維護自由開放的國際貿易規則；台灣、立陶宛、美國等民主夥伴，都是站在歷史正確的一方。

關於立陶宛來台設處進度，陳立國說，立陶宛政府已完成內部修法程序，目前仍按照其目標繼續籌備，若有確認消息，且獲對方政府同意，外交部會在第一時間對外說明相關進展。

立陶宛 美國 外交部

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