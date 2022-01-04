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罷昶倒數 吳怡農：沒有國民黨里長認為林昶佐要被罷免

聯合報 / 記者林麗玉／台北即時報導
吳怡農今天接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」網路節目專訪。圖／引用直播
吳怡農今天接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」網路節目專訪。圖／引用直播

林昶佐罷免投票倒數五天，民進黨北市黨部主委吳怡農今天接受黃光芹專訪，提到罷免團體提出的罷免林昶佐理由，吳怡農說，罷免團體竟將林昶佐在環南市場去接衛福部長陳時中這件事，列罷免理由，覺得非常荒謬，吳說，這是基本禮儀，點個頭、致個意都是很基本的，竟被寫入罷免理由。甚至最近他拜訪中正萬華選區，沒有一個人、沒有一位國民黨里長，認為林昶佐有做到什麼要讓大家罷免的事。

吳怡農今天接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」網路節目專訪，黃光芹要吳怡農提出挺林昶佐的五個理由。吳怡農說，罷免團體提出的3+11理由，立委是考量行政院、監察院都啟動調查，立法院也很容易被政治化，是不是罷免方以前嫌林昶佐頭髮太長要罷免，現在是嫌林昶佐頭髮不夠長要罷免？

對於林昶佐先前被環南自治會長林勝東嗆聲一事，外界也有人質疑，林昶佐身為立委，竟去向陳時中彎腰迎接？吳怡農提到，他認為這是基本禮儀，但竟要被寫入罷免理由，點個頭、致個意都是很基本的，甚至國民黨到現在也沒有全黨動員，主要還是地方議員，看出連國民黨內部都不支持。

另外，會不會擔心罷免前夕，韓國瑜效應再起？吳怡農說，投票倒數短短幾天，都有很多不可預測因素，不過中二補選及罷免案這兩場，是民進黨從上到下，總統副總統到他，有能力的都會下去幫忙，就是全力以付。至於是否擔心韓國瑜效應？吳說，韓國瑜的新書發表，人家出書，就祝人家新書暢銷。

對於先前公投動員，民進黨中央祭出KPI提名獎勵，吳怡農說，四大公投都沒有通過，就是最好的KＰI，這也是全黨的團結與努力，他認為這次KPI是及格的。

不過吳怡農也提到，這次公投後，黨中央事後可能會要一些統計，包括過程中，不同黨公職辦幾次活動、站幾次路口，是一個事後的工作檢討，地方黨部會做這樣的彙整送到黨中央。每一場運動之後，甚至每場比賽之後，都要回顧做了多少事，下次還有什麼檢討空間，這都是合理的。

罷免 林昶佐 吳怡農

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