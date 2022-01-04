選北市長？被點名年輕支持高 吳怡農：我還早，有點虛胖

民進黨台北市黨部主委吳怡農今天接受資深媒體人黃光芹「新聞不芹菜」網路專訪，提到2022民進黨將派誰出來參選台北市長，主持人黃光芹再度點名吳怡農，並拿出先前民調，包括陳時中、吳怡農、林佳龍、鄭麗君，整體陳時中最高，其次為吳怡農，不過吳怡農在39歲以下年輕族群支持度最高，吳表示，他被列為民調對象是「有點虛胖」，但其他人都是真材實料，林佳龍、鄭麗君、陳時中都有做過實事。

對於黃光芹要吳怡農不要妄自菲薄，吳表示，大家看到的是陳時中等人都做過實事，包括擔任公職、有行政歷練等，尤其陳時中的確呼聲最高，包括他在防疫的表現、專業及判斷能力等，都贏得社會信任。

吳怡農也提到，民進黨還沒推出市長候選人，另外，儘管目前民調蔣萬安最高，但也有三成選民還沒有表態支持誰，這些都是綠營潛在支持者，也高過於藍營，這都是民進黨在台北市長選戰一役，是值得拚的，不是沒有勝算的一仗。民進黨在台北市有進步的空間，台北市民也給民進黨機會，立委席次就是一個例子。

黃光芹也問吳怡農，選台北市長排不排斥？吳怡農說，「我都還早，尤其看到其他人....，我跟陳時中、林佳龍的政治經驗差多了。」