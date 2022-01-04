罷昶倒數沒收到投票通知？市選會：明天下午前全部送達

林昶佐罷免投票倒數五天，反罷免及罷昶團體正緊鑼密鼓造勢催票，不過罷免公民團體今天在臉書提到，有中正萬華網友反應，至今未收到投票通知單，台北市選委會副總幹事余淑𡝮表示，目前中正區21里的8萬3840人有投票資格的通知單都已發出；萬華全區15萬1184人的通知單，會在明天下午5點之前，全部送達。

副總幹事余淑𡝮表示，1月9日的中正萬華選區無黨籍立委林昶佐罷免案的有效投票人數為23萬5024人，北市選委會將在中正萬華設置218個投開票所，其中中正區81個、萬華區137個，原則上會與公投的投開票所相同，但因罷免投票日為周日，先前設置投票所的教堂因無法外界，將有所變動，提醒選民要注意看通知單上的投票地點，至於投票時間為1月9日上午8點至下午4點。

提醒罷免與公投規定不同，投票當天，投開票所周邊30公尺內，不得有干擾投票等行為，有投票資格民眾前往投票，也請記得攜帶投票通知單、身分證及印章。

至於罷免投票通過門檻，必須同時符合兩條件，包括有效同意票數多於不同意票數；同意票數達原選舉區選舉人總數四分之一以上，林昶佐罷免案投票人人數為23萬5024，據「選罷法」相關規定計算，此罷免案過關門檻，同意票必須超過5萬8756票，且同意票需超過不同意票。