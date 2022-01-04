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罷免方催眷村票 鍾小平：黃復興約1萬票盼票票入匭

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
圖為台北市議員鍾小平。本報資料照片
圖為台北市議員鍾小平。本報資料照片

中正萬華區立委罷免案1月9日投票，林昶佐今上午在自由廣場進行單車掃街活動，推動罷免案北市議員鍾小平上午則邀請黃復興黨部主委站街喊出同意罷免，恐催出對林昶佐最不利的眷村票。鍾小平表示，中正萬華區黃復興黨部約佔1萬票，今起寄信鼓勵出門投票，盼做到票票入匭。另外，國民黨台北市黨部批評綠營大咖頻挺昶，是集全國力量輾壓公民活動。

鍾小平表示，今天邀請黃復興黨部主委在愛國西路、中華路口一同站街宣傳罷免，希望能穩定眷村票源，中正萬華區約有3000個黨部成員家庭，以一家平均3人的計算，約佔1萬票，今起會寄出通知信，鼓勵黨員出門投票，盼做到黃復興黨部票票入匭。

罷免案投票將至，是否擔心成為藍綠對決，國民黨台北市黨部主委黃呂錦茹表示，純粹是公民團體發動罷免，黨內則未正式討論要參與罷免活動，如今公民有自己的意見、議會議員有自己意見，都指向要罷免林昶佐，尤其林昶佐任憑外界對萬華的污名化，未替地方爭取法案等作風實在是不適格的立委。

黃呂錦茹表示，外界要罷免林昶佐，就讓其辦公聽出來面對就好，北市黨部也未出面，將今年的主戰場放在地方三合一選舉，但是總統蔡英文、副總統賴清德、民進黨立院黨團總召柯建銘都出面支持林昶佐，這些人都是國家機器裡面的人，反觀負責罷免的青年團體只有區區上百人，民進黨卻集全國力量輾壓公民活動、把公民活動消音，令她感到相當遺憾。

罷免 黃復興黨部 林昶佐

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