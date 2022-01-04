遭爆花4000萬買房 林昶佐：這不是秘密吧

民進黨前台北市議員童仲彥今天質疑林昶佐的財產，更爆料林昶佐妻子去年在台北市中正區花了四千萬買房，林昶佐今被問及是否在去年買房？林昶佐說，這不是秘密，上監察院都可以查的東西，為什麼要拿監察院的東西來操作？實在不太清楚。

林昶佐說，去年就換房子，從本來住的地方換到一個現在有樓梯地方，也讓長輩可以這個方便上下樓，其實這些相關的財產都有依法申報，去年資料都送給監察院，過去幾年來，他們的財產也都清清楚楚，包括轉移、申報從來都不會遺漏，他知道有人要拿來操作，「但這不是秘密吧。」

228國家紀念館首任館長廖繼斌今天說，林昶佐把228基金會董事的經歷放在立院的個人經歷中，但在第6屆2年任期中，15次董事會議僅出席過1次，其他14次都請假。廖繼斌也呼籲228基金會執行長楊振隆等人盡快出面譴責林昶佐。

林昶佐則回應，15年前擔任228基金會的董事，不是現在立委時期，當時他人都在國外，也向基金會表明人不在台灣可能比較難參與，但是基金會盛情邀約，也希望可以多給他們年輕人相關活動一些意見，因此答應，所以一直到現在跟基金會都有合作，各種活動都會參與。

林昶佐說，廖先生其實有點名跟罷免案完全無關的一位楊先生，他們之間是不是有什麼樣的誤解，這個應該是要由228基金會或是當事人回應。

林昶佐說，如果回歸到在立法委員任內的話，不管是這個政治檔案條例或是威權時期不法、沒收財產返還條例等，都是他們團隊率先提出，而且也是被他們查出來調查局跟國安局試圖去拖延解密檔案高達將近兩千件等，都是許多受難者家屬非常關心的事情，也跟他們一起推立法，也一同站出來支持他反對罷免。